Coppa Europa. Roberta Melesi che spettacolo! 2° nel Gigante di Berchtesgaden

BERCHTESGADEN – Applausi, tanti e tutti meritati, per Roberta Melesi che in Coppa Europa conquista un 2° posto nello Slalom Gigante di Berchtesgaden in Germania.

Tre appuntamenti in calendario, il primo sabato, quindi domenica il secondo e ieri, lunedì, il terzo. Per Melesi è stato un crescendo: fuori nella seconda manche nella prima gara, 18^ nella seconda e oggi sfodera una prestazione da urlo che le fa conquistare il secondo gradino del podio.

“Sono abbastanza soddisfatta del risultato – commenta Roberta Melesi di rientro dalla Germania – Arrivavo da un mese di velocita e non è stato facile riadattarsi ai ritmi del Gigante. Il mio obiettivo era quello di abbassare i punti e ci sono riuscita”.

Per Roberta adesso ci sarà qualche giorno di riposo: “Ho voglia di tornare a casa e di riposarmi un po’. Sono in giro da tanti giorni e ho bisogno di fare una pausa. Poi riprenderò con gli allenamenti prima delle gare di velocità in programma a San Pellegrino”.

Tornando alle gare, venerdì, dopo una discreta prima manche, Roberta esce nella seconda compromettendo la sua performance. Gara vinta dall’austriaca Elisa Moerzinger col tempo di 1’52”12.

Decisamente meglio sabato, con Roberta che chiude con un buon 18° posto fermando le lancette del crono sul tempo di 1’52”53 (gara vinta dalla svedese Hilma Loevblom in 1’50”89).

Nella gara di ieri arriva il podio. Roberta conquista il 2° posto col tempo di 2’02”44 al termine di una gara eccellente; meglio di lei solo Roberta Midali, prima al traguardo col tempo di 2’02’06.