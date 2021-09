Corsa. 1^ prova del Campionato regionale Csi, il Cs Cortenova mette il suo sigillo

I valsassinesi non si fanno distrarre dai festeggiamenti del 50° anniversario di fondazione

A Gravedona netto dominio delle squadre lecchesi che vincono ben 9 gare

GRAVEDONA – Prove di ripartenza anche per la corsa su strada regionale griffata Centro Sportivo Italiano, domenica mattina con l’Atletica Alto Lario nelle vesti di società organizzatrice, a Gravedona, quasi 300 atleti hanno preso parte alla prima delle prove in programma, la seconda è fissata tra due settimane a Landriano (Pv) e si concluderà il 3 ottobre a Darfo Boario Terme (Bs), con l’atto conclusivo dei campionati nazionali in programma a Cernusco Sul Naviglio al 17 ottobre.

Il Cs Cortenova riparte da dove aveva lasciato prima della lunga pausa causata dalla pandemia, sua la vittoria di giornata con 1407 punti, solo 27 in più dei padroni di casa ma sufficienti a vincere e a continuare nel migliore di modi questo 2021 che ha visto la società valsassinese presieduta da Riccardo Benedetti, festeggiare la sera precedente il suo 50° anno di fondazione e a metà agosto organizzare il campionato italiano Fidal Assoluto di corsa in montagna. Alle spalle delle due formazioni, staccate tutte le altre partendo dal Gs Valgerola che completa il podio con 648 punti, al 4° posto il Team Pasturo con 432, al 7° la Pol Bellano con 357, all’8° il Gs Virtus Calco con 318, al 9° la Pol Bernate con 298, al 15° il Gs Rogeno con 109 e al 27° il Premana con 22 punti.

Sette vittorie per il Cs Cortenova, una a testa per Virtus Calco e Pol Bellano.

Netto dominio per i lecchesi che vincono ben 9 gare, la parte del leone vede i valsassinesi del Cs Cortenova con ben 7 successi, seguiti con uno a testa dalla Pol Bellano e dalla Virtus Calco, per i valsassinesi anche tre secondi posti e sei terzi posti, sul podio anche il Team Pasturo con due secondi posti. Il Gs Virtus Calco chiude con un argento e un bronzo, la Pol Bellano con due argenti e un bronzo e il Gs Rogeno con un bronzo, un bel bottino per i lecchesi che salgono sul podio per ben 26 volte.

Tutti i podi partendo dalla categoria Esordienti