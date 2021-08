Nella categoria Promesse seconda Vivien Bonzi e terza Elisa Pastorelli, bronzo al maschile per Giovanni Dedivittis

In occasione del 50°anniversario del Cs Cortenova la società sportiva del presidente Benedetti promossa a pieni voti

CORTENOVA – Non era nuovo a queste manifestazioni, ma il Csc Cortenova in cabina di regia dei Campionati Italiani di corsa in montagna in occasione del suo 50° anniversario di fondazione, si è superato. La blasonata società valsassinese capitanata da Giovanni Selva e presieduta da Riccardo Benedetti, ha ricevuto solo elogi per la perfetta organizzazione della seconda prova del campionato italiano di corsa in montagna nella formula di sola salita.

Tre partenze separate per le categorie in gara

Prime a partire in località “La Piazza” a Crandola, sono state le Juniores che alle ore 9, puntuali, hanno iniziato la loro ascesa verso il traguardo, unico per tutte le categorie, posto nelle vicinanze della chiesetta al Pian delle Betulle. Dopo 4km e 380m di dislivello, in 27’15” taglia in solitaria il traguardo Martina Falchetti per lo Sport Club Merano, dietro in 27’31” Luna Giovannetti dell’Atl Valle di Cembra si prende il secondo posto di giornata e a completare il podio con 27’40” Manuela Pedrana dell’Atl Alta Valtellina. Le lecchesi presenti concludono al 17° posto Marta Crippa in 33’11”, al 18° Francesca Gnecchi in 33’38” entrambe dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, e al 19° in 41’57” per il Ca Lizzoli conclude Veronica Bassu.

A Vegno alle 9.15 prendono il via gli Juniores e le categorie dalla Seniores Master 60 in su, sia maschile che femminile, 5,4km da salire con 800m di dislivello. Dopo 36’08” a tagliare il traguardo vittorioso Samuel Demetz ancora dello Sport Club Merano, battuta la coppia della Podistica Valle Varaita composta da Elia Mattio e Simone Giolitto a completare il podio rispettivamente in 36’21” e 36’41”. Per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni i tre campioni italiani di categoria di società della corsa campestre, Konjoneh Maggi 8° in 38’28”, Giovanni Artusi 15° in 40’21” e Jonut Puiu 16° in 40’45”, per il Cs Cortenova al 20° posto Lorenzo Pepe in 44’04”.

La lecchese Giovanna Cavalli in gara con i colori dell’Atl Paratico, già campionessa italiana di categoria a Colorina, si conferma la più forte tra le Master 60 e salendo in 49’18”, stacca Elisa Pellicioli dell’Atl Di Lumezzane, seconda in 52’22”. Al maschile sale sul podio col 2° posto Gianbattista Muttoni della Pol Pagnona salito in 49’46”, a salire più veloce di tutti è stato per l’Atl Di Lumezzane Pier Alberto Tassi che impiega 45’46”, a completare il podio di questa categoria, Flavio Mangili per l’Atl Paratico in 50’16”. I lecchesi concludono al 5° posto con Giovanni Civillini in 55’54” per la Sev Valmadrera, al 7° il compagno di club Italo Thaler in 57’33” e all’8° per la Pol Pagnona Marino Tagliaferri in 1h03’52”.

Dal Campo Sportivo Todeschini a Bindo le ultime due partenze, Vivien Bonzi 2^ e Elisa Pastorelli 3^ tra le Promesse

Alle 9.30 a prendere il via la categoria Assoluta, Promesse e dalla Senior Master35 fino alla 55, poco più di 8km e 1028m di dislivello. Successo dopo 57’11” a Francesca Ghelfi della Podistica Valle Varaita che precede la sorella Erica che arriva in 57’32” e per l’Atl Saluzzo in 58’07” terza Wambuy Lucy Murigi. Tra le Promesse la compagna di club Alessia Scaini, 4^ Assoluta in 58’35” oltre a vincere la tappa di giornata indossa anche la maglia di campionessa italiana 2021 precedendo la lecchese Vivien Bonzi del Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi, in testa dopo la prima prova ma oggi 8^ Assoluta e 2^ Promessa in 1h01’55”. Elisa Pastorelli dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, al 3° posto di giornata tra le Promesse con 1h06’23” che vale anche il 17° posto Assoluto, davanti a lei per la Vam Race Martina Brambilla 15^ Assoluta in 1h05’24”. A seguire Arianna Oregioni 35^ in 1h11’10” per l’Us Derviese, Aurora Invernizzi del Team Pasturo 38^ Assoluta e 9^ Promessa, al 41° posto l’atleta di casa del Cs Cortenova, Laura Basile in 1h12’23”, al 44° per il Team Pasturo conclude Vasilica Nastrut in 1h15’37”, Elena Rusconi del Cs Cortenova 46^ in 1h16’11”, Francesca Colombo dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni conclude in 1h16’46” con Maria Gianola del Cs Cortenova subito dietro in 1h17’16”, per la Sev Valmadrera al 51° posto Silvia Gilardi con 1h18’56” e per la Pol Pagnona al 52° posto in 1h20’12” Emanuela Fossati che precede la compagna di club Anna Busi 55^ in 1h27’59” e per il Cs Cortenova al 56° posto Silvia Ferrario con 1h36’25”.

Alle 10 lo start dell’ultime gara, la più lunga e la più numerosa con 136 partenti

10,2km e 1160m di dislivello, spettacolare colpo d’occhio con il lungo serpentone che sale le prime rampe ancora compatto, man mano che passano i km davanti si forma un gruppetto con i migliori che si giocano sia la vittoria di giornata che il titolo italiano Assoluto e Promesse 2021. Lo speaker al traguardo aggiorna la situazione ai vari passaggi, e il pubblico vive in trepidante attesa le fasi finali. Cesare Maestri fa il vuoto e si prende la vittoria di giornata e il titolo italiano bissando quello della passata stagione, Giovanni Dedivittis 3° tra le Promesse.

Arrivo in solitaria per Cesare Maestri, l’alfiere dell’Atl Valli Bergamasche Leffe con 53’37” stacca Francesco Puppi dell’Atl Valle Brembana che arriva in 54’42” resistendo al ritorno di Alex Baldaccini del Gs Orobie che si prende il gradino più basso del podio in 54’47”. Miglior lecchese Giovanni Dedivittis che per il Team Pasturo, salendo in 1h00’55” si prende il 25° posto Assoluto ma sale sul terzo gradino del podio tra le Promesse preceduto da Luca Merli dell’Atl Valchiese che sale in 56’29” e da Isacco Costa del Gs Quantin Alpenplus salito in 1h00’08”.

Gli altri lecchesi concludono

38° Danilo Brambilla 1h02’56” (Falchi Lecco), 55° Adriano Ticozzelli 1h06’28” (Team Pasturo), 56° Giovanni Malugani 1h06’53” (Ca Lizzoli), 65° Claudio Tagliaferri 1h08’06” (Pol Pagnona), 76° Fausto Lizzoli 1h09’39” (Ca Lizzoli), 81° Luca Felice Tantardini 1h11’02” (14° Promesse) (Cs Cortenova), 85° Gianni Codega 1h11’51” (Cs Cortenova), 95° Italo Conti 1h14’20” (Pol Pagnona), 96° Daniel Rubini 1h14’54” (Pol Pagnona), 107° Attilio Ezio Artusi 1h19’29” (Cs Cortenova), 109° Daniele Donadoni 1h21’12” (Team Pasturo), 110° Giacomino Lizzoli 1h21’41” (Ca Lizzoli), 113° Davide Gottifredi 1h22’45” (Pol Bellano Galperti Group), 116° Michele Basile 1h24’38” (Cs Cortenova), 120° Angelo Camarini 1h25’33” (Team Pasturo), 121° Massimiliano Meroni 1h25’37” (Team Pasturo), 123° Daniele Tagliaferri 1h27’31” (Pol Pagnona), 127° Davide Ghislanzoni 1h29’10” (Falchi Lecco), 128° Dario Aliprandi 1h30’33” (Ca Lizzoli), 129° Massimo Balossi 1h32’00” (Pol Rovinata), 130° Efisio Bassu 1h32’24” (Ca Lizzoli); 131° Luca Vitali 1h33’19” (Ca Lizzoli), 132° Luca Agostino Scarsi 1h35’59” (Cs Cortenova), 133° Roberto Regazzoni 1h36’28” (Cs Cortenova).

Premiazioni di società, 3° posto per gli Juniores dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni

Con 97 punti la Podistica Valle Varaita vince la classifica tra gli Juniores, precedendo al 2° posto il Gp Val Chiavenna con 91 e l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 84, al 14° posto il Cs Cortenova con 21 punti. Tra le Juniores a vincere lo Sportclub Merano con 56 punti, solo sei punti separano la bresciana Free Zone argento con 50 e al terzo posto l’Atl Saluzzo con 42. Per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni il 7° posto con 27 punti e per il Ca Lizzoli il 12° con 12 punti.

La classifica Assoluta femminile vede la vittoria dell’Atl Saluzzo con 167, seguita da La Recastello Radici Group con 148 e dalla Podistica Valle Varaita con 137, al 7° posto l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 57, al 9° gli Escursionisti Falchi Olginatesi con 53, al 12° il Cs Cortenova con 47, al 13° la Vam Race con 46, al 15° il Team Pasturo con 40, al 21° l’Us Derviese con 26, al 25° la Pol Pagnona con 15 e al 26” la Sev Valmadrera con 10.

La classifica maschile vede l’Atl Valli Bergamasche Leffe vincere con 284 punti e a seguire al secondo posto Us Malonno con 250 e Sa Valchiese con 243, le lecchesi chiudono al 12° posto col Team Pasturo a 84 punti, al 23° i Falchi Lecco con 44, al 28° il Ca Lizzoli con 32, al 32° la Pol Pagnona con 19, al 34° il Cs Cortenova con 4, al 40° la Pol Bellano Galperti Group con 1 e con lo stesso punteggio al 43° la Pol Rovinata.

Entusiasmante commento di Riccardo Benedetti, presidente del sodalizio organizzatore

Soddisfatto di quanto fatto dai suoi “uomini” il presidente del Cs Cortenova (che festeggia il 50° di fondazione) Riccardo Benedetti: “Devo fare un grandissimo ringraziamento a tutto il settore atletica del centro sportivo, quello che hanno saputo fare, è sotto gli occhi di tutti e i commenti che arrivano dai partecipanti, ci rende orgogliosi di aver organizzato questa giornata di festa, non solo sportiva. Un’organizzazione perfetta sotto tutti i punti di vista, aiutati da una giornata stupenda in questa splendida cornice del Pian delle Betulle, immersi nel verde in mezzo alla natura e come mi hanno riportato a fine gara, anche i complimenti per aver ripulito immediatamente il percorso, avevamo dei volontari che seguendo il tracciato di gara, hanno raccolto quello che i concorrenti avevano perso sul percorso, abbiamo corso in mezzo alla natura ed è giusto rispettarla al massimo. Abbiamo dei posti bellissimi e con Alberto Zaccagni del Team Pasturo, e a Massimo Sanelli del Premana potremmo organizzare congiuntamente una grande manifestazione della corsa in montagna, chissà se un domani potremo vedere la disciplina sport olimpico”.

Un doveroso ringraziamento a chi ha contribuito alla manifestazione

E prima di salutare il presidente del Cs Cortenova, raccogliamo i suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita manifestazione, agli sponsor, alle autorità che sono intervenute, alle istituzioni presenti, al comitato nazionale della Fidal, a quello regionale e provinciale, a Gianni Mauri nella duplice veste di speaker e di presidente fidal regionale, a Fabiano Nana che si è alternato prima alla partenza e successivamente all’arrivo a sua volta come speaker, agli atleti, allenatori e accompagnatori che sono saliti in valle per gareggiare o per tifare , insomma un lungo elenco di ringraziamenti per questa riuscita festa di sport.

QUI TUTTE LE FOTO DEL BELLISSIMO EVENTO SPORTIVO (foto Sandro Marongiu)