Corsa Csi. Vincono le lecchesi Matilde Orlandi, Nicole Acerboni e Costanza Antonello

La 2^ prova del 20° Campionato Regionale Csi Lombardia di corsa su strada

Nella classifica generale vincono le prime tre società della Valle Camonica

BOARIO TERME (BS) – Domenica mattina si è corsa la 2^ prova del 20° Campionato Regionale Csi Lombardia. 37 piccoli atleti della categoria Cuccioli fuori punteggio, per il trofeo hanno corso dagli Esordienti fino ai Veterani B con 263 atleti, 28 società, 5 società lecchesi (Polisportiva Bernate, Gs Virtus Calco, Team Pasturo, Csc Cortenova, Polisportiva Bellano).

Vittorie lecchesi con Matilde Orlandi (Team Pasturo) fuori punteggio per i Cuccioli, Nicole Acerboni (Polisportiva Bellano) per le Seniores e Costanza Antonello (Gs Virtus Calco) per le Amatori A. Cinque medaglie d’argento con Nicolò Mandelli (Team Pasturo) Esordienti, Filippo Mandelli (Team Pasturo) Ragazzi, Annastasya Solivyeva (Gs Virtus Calco) Seniores, Roberta Pinchetti (Team Pasturo) Amatori A, Sergio Tosello (Polisportiva Bernate) Amatori A, Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate) Veterane B. Tre bronzi con Monia Di Rocco (Gs Virtus Calco) Seniores, Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco) Amatori B, Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco) Veterane B.

Nella classifica categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi, Cadetti) vince l’Us Rogno con 742 punti, 2° posto per l’Atletica Alto Lario con 356 punti, 3° posto per l’Atletica Eden 77 Asd con 310 punti. Le società del comitato di Lecco concludono al 6° posto con la Polisportiva Bernate con 272 punti, all’8° posto Team Pasturo con 251 punti, al 9° posto Gs Virtus Calco con 250 punti, al 10° posto il Csc Cortenova con 202 punti.

Nella classifica categorie Assolute (Allievi, Juniores, Seniores, Amatori A e B, Veterani A e B) vince l’Aido Artogne Asd con 535 punti, al 2° posto il Gso Darfo Asd con 282 punti, al 3° posto Gs Virtus Calco con 264 punti le altre lecchesi. 4° posto la Polisportiva Bernate con 247 punti, 15° posto Team Pasturo con 65 punti, 17° posto Polisportiva Bellano con 55 punti, 21° posto il Csc Cortenova con 44 punti.

La classifica di società generale vede le tre società della Valle Camonica al 1° posto con l’Us Rogno con 925 punti, 2° posto Aido Artogne con 701 punti, 3° posto Gso Darfo con 549 punti. Le nostre società: 4° posto Polisportiva Bernate con 519 punti, 5° posto Gs Virtus Calco con 514 punti, 8° posto Team Pasturo con 316 punti, 11° posto Csc Cortenova con 246 punti, 25° posto Polisportiva Bellano con 55 punti.

Domenica a Bellano la terza e ultima prova

Organizzata dalla Polisportiva Bellano nell’anno di celebrazione del 50° anniversario della fondazione, con il patrocinio del Comune di Bellano, la terza e ultima prova del 20° Campionato Regionale, valido per il 3° Trofeo alla memoria di Massimo Ortelli. Ritrovo alle 9 al presso Palasole, inizio alle gare alle 10, premiazioni di giornata ai primi tre atleti di ogni categoria e alle prime 5 società, ristoro a cura dell’Associazione “Amici di Ombriaco”.

Tutti i vincitori e i lecchesi nella top ten

Cuccioli: 1^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 4^ Cecilia Giovenzana (Pol Bernate), 8^ Matilde Mandelli (Team Pasturo).

Cuccioli: 1° Samuel Acampo Chaves (Aido Artogne), 4° Luca Scola (Team Pasturo).

Esordienti: 1^ Soraya Pedroncelli (As Gp Santi Nova Olonio), 6^ Lavinia Origo (Gs Virtus Calco).

Esordienti: 1° Pietro Gosatti (Gs Csi Tirano), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 6° Simone Bergamini (Team Pasturo).

Ragazze: 1^ Caterina Perissinotti (Atl Alto Lario), 9^ Maissera Iwena (Csc Cortenova).

Ragazzi: 1° Luca Tunesi (Atl Alto Lario), 2° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 7° Riccardo Ghezzi (Gs Virtus Calco), 10° Mattia Bonfanti (Gs Virtus Calco).

Cadette: 1^ Matilde Varisto (Gs Csi Tirano), 5^ Linda Cattaneo (Pol Bernate).

Cadetti: 1° Iacopo Pessani (Atl Cassano D’Adda), 4° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 9° Matteo Orlandi (Team Pasturo).

Allieve: 1^ Giada Feloi (Atl Alto Lario).

Allievi: 1° Cristian Benzoni (Us Rogno), 4° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 6° Gabriele Dotta (Pol Bernate).

Juniores: 1° Nicola Morosini (Us Rogno)

Seniores: 1^ Nicole Acerboni (Pol Bellano), 2^ Anastasiya Solovyeva (Gs Virtus Calco), 3^ Monia De Rocchi (Gs Virtus Calco), 4^ Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 5^ Anna Preda (Gs Virtus Calco), 6^ Rebacca Balbiani (Team Pasturo), 7^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

Seniores: 1° Simone Toini (Us Rogno), 5° Simone Bizzi (Gs Virtus Calco), 7° Simone Monzardo (Pol Bernate), 9° Marco Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

Amatori A: 1^ Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), 2^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 6^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 7^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

Amatori A: 1° Alessandro Gelmi (Aido Artogne), 2° Sergio Tosello (Pol Bernate), 9° Sebastiano Benatti (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 3^ Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco), 7^ Sabrina Mauri (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1° Oscar Giovio (Asd Mezzegra), 9° Paolo Cattaneo (Pol Bernate).

Veterani A: 1° Ivan Bressanelli (Atl Cima), 6° Massimiliano Spano (Csc Cortenova).

Veterane B: 1^ Elisa Pellicioli (Aido Artogne), 2^ Maria Grazia Zulioni (Pol Bernate), 3^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco).

Veterani B: 1° Agostino Ferrari (Poliscalve Sport), 8° Dario Benatti (Gs Virtus Calco).