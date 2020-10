Corsa. Domenica 1° novembre torna la Lecco Half Marathon

La gara era stata rinviata lo scorso marzo causa lockdown

La corsa targata Spartacus Triathlon Lecco torna in versione autunnale

LECCO – Torna in versione autunnale la Lecco Half Marathon rinviata nello scorso marzo a causa del lockdown. La classica corsa di Lecco si disputerà in un periodo molto diverso dal solito, mantenendo però il legame della storia di un evento che, il prossimo 1 novembre, vivrà la sua 13^ edizione.

Finora le vittorie sono equamente divise fra italiani e stranieri, con l’ultimo sigillo nazionale ottenuto da Ahmed Ouhda nel 2017, stesso anno dell’ultimo successo azzurro fra le donne grazie a Francesca Rusconi. I record della corsa appartengono al kenyano Joel Maina Mwangi, 1h04’25” siglato lo scorso anno e alla sua connazionale Lenah Jerotich che sempre nel 2019 corse in un fantastico 1h13’33”.

Tempi di tutto rispetto ottenuti anche grazie a un percorso di gara estremamente scorrevole, disegnato tutto sul lungolago con epicentro Piazza Cermenati, sede di partenza e arrivo. Lo start verrà dato alle ore 10. Già attive le iscrizioni, al costo di 35 euro. Il programma prevede anche la staffetta per 4 atleti sempre sulla distanza dei 21,097 km e la prova di 10,550 km adatta a chi è meno allenato.

La gara seguirà naturalmente tutte le disposizioni in materia di prevenzione della pandemia in atto al momento della gara. Andrà quindi rispettato il distanziamento e utilizzata la mascherina prima e dopo la prova. L’occasione, soprattutto per la sua collocazione temporale coincidente con la festività d’Ognissanti, è ideale per un weekend sportivo-turistico, magari alla scoperta di molti monumenti degni di visita, dalla basilica di San Nicolò con il suo caratteristico campanile soprannominato “il matitone”, al Palazzo delle Paure e naturalmente Villa Manzoni, intitolata al grande scrittore che ha dato a Lecco una fama mondiale.

Per informazioni: Spartacus Triathlon Lecco, tel. 348.2766234. Interbet: www.spartacusevents.org/maratoninacittadilecco