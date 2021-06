Le categorie Assolute a completare la due giorni malenca

Oltre 400 atleti all’atto finale dei campionati italiani a staffetta di corsa in montagna.

LANZADA- Si chiudono i campionati italiani 2021 di corsa in montagna a staffetta che l’As Lanzada ha ospitato spalmati su due giorni con le categorie giovanili (Cadetti e Allievi maschile e femminile) in gara sabato (vedi qui) e quelle Assolute che nella mattinata di domenica, prima con le staffette al femminile con 48 coppie che andavano dalle Juniores sino alle Master C .

Puntuali alle 9 sono partite per il giro a loro dedicato di 5,5km e 340m di dislivello e con gli uomini con gli Juniores a gareggiare in coppia così come i Master C mentre per gli Assoluti e Master A e B la gara era composta da una terna e con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario prefissato in quanto alcune staffette femminili erano ancora sul percorso, subito dopo le 11 sono partiti tutti assieme, ben 109 atleti.

Marta Crippa e Francesca Gnecchi ai piedi del podio.

Sono solo 14 i secondi dopo poco meno di 1 e un quarto di gara a privare le nostre due rappresentanti Marta Crippa e Francesca Gnecchi della gioia del podio tra le Juniores, davanti al primo posto concludono per lo Sportclub Merano Lisa Kershbaumer e Martina Falchetti in 1h07’28” che concludono anche nella top ten Assoluta col 9° posto, per le Juniores seconde in 1h10’20” per l’Atl Saluzzo Irma Chiavazza e Noemi Bouchard, a completare il podio di categoria Laura Segor e Axelle Vicari per la Pol Sant’Orso Aosta in 1h12’57”, a poche decine di metri concludono in 1h13”11 le due rappresentanti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Elisa Pastorelli e Francesca Rusconi seste Assolute.

Due coppie dell’Atl Lecco Colombo in gara tra le Assolute, Elisa Pastorelli azzurrina di corsa in montagna e Francesca Rusconi si vanno a prendere il 6° posto al cospetto di tutte le migliori interpreti della specialità, 1h05’56” il tempo delle lecchesi con la vittoria e il relativo titolo italiano che va nella bacheca delle sorelle Erica e Francesca Ghelfi che in 1h01’21” portano al successo la Pod valle Varaita, battute Alessia Scaini e Lorenza Beccaria dell’Atl Saluzzo che chiudono in 1h03’11” e col podio completato dalla coppia della Recastello Radici Group Katia Nana e Alice Gaggi che arrivano in 1h03’35”.

Bene anche l’altra coppia giallo blu presente, Ilaria Dal Magro e Francesca Colombo chiudono all’11° posto in 1h10’08”, presenti per il Cs Cortenova la coppia formata da Laura Basile e Maria Gianola che completano al 25° posto Assoluto tagliano il traguardo in 1h14’25”, per la Pol Pagnona all’8° posto tra le Master A concludono Anna Busi e Gabriella Artusi in 1h33’31”.

Giovanna Cavalli ennesimo titolo, suo quello tra le Master B.

Gareggia per la società bresciana dell’Atl Paratico ma lei è di Abbadia Lariana, Giovanna Cavalli prende il testimone da Ines Carrobbio e dopo 1h13’42” taglia il traguardo al primo posto tra le Master B e vince l’ennesimo tricolore della sua carriera.

Gara maschile con 109 squadre al via.

Poco meno di 7km e 410m di dislivello, al via tutte le categorie che partendo dagli Juniores (2002/2003) comprendevano tutte le altre con Assoluta, Master A/B/C e con gli Juniores e i master C con squadre composte da soli 2 elementi mentre tutte le altre erano formate da tre.

Primi a concludere ovviamente avendo un frazionista in meno sono stati gli Juniores che vedono nella coppia Simone Giolitto e Elia Mattio gli autentici dominatori che con 1h11’08” portano alla Pol Valle Varaita un altro scudetto tricolore, alle loro spalle per il Gp Valchiavenna in 1h13’28” la coppia formata da Davide Curioni e Davide Gini e a completare il podio per l’Atl Valle Brembana la coppia composta da Pietro Cambianiga e Pietro Gherardi in 1h15’00”, non riesce la rimonta dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni composta da Giovanni Artusi e Jonut Puiu al 4° posto con 1h15’04”.

Valli Bergamasche Leffe in trionfo tra gli Assoluti.

Un successo di 17” dopo poco più di un’ora e mezza di gara, l’Atl Valli Bergamasche Leffe con Cesare Maestri, Xavier Chevrier e Luca Cagnati ad indossare le magliette di campioni d’Italia, 1h36’56” il loro tempo totale con l’Atl Valchiese a provarci fino alla fine a ricucire il gap, alla fine Luca Merli, Marco Filosi e Alberto Vender si devono accontentare del 2° posto in 1h37’13” con la Re Castello Radici Group di Lorenzo Cagnati, Fabio Ruga e Jacopo Brasi a completare il podio in 1h38’55”.

Danilo Brambilla, Eros Radaelli e Lorenzo Beltrami al 9° posto per i Falchi Lecco.

Al cospetto dei migliori, non sfigurano i lecchesi dei Falchi che con Danilo Brambilla, Eros Radelli e Lorenzo Beltrami si prendono il 9° posto in 1h45’23” con la formazione B composta da Paolo Bonanomi, Simone Gilardi e Luca Lanfranconi a concludere al 26° posto in 1h53’00”.

Le altre staffette lecchesi

Il Ca Lizzoli schierava 3 formazioni, la migliore terna è stata quella composta da Giovanni Malugani, Fausto Lizzoli e Luca Lizzoli che conclude al 41° posto in 2h00’53”, la seconda terna composta da Davide Pasetti, Efrem LIzzoli e Luca Vitali conclude 87^ in 2h33’03” e l’altra terna è 88^ con Riccardo Iobizzi, Luigi Bassu e Dario Aliprandi con 32h34’34”.

Presente per il Cs Cortenova che al 14 agosto ospiterà la seconda e conclusiva giornata del campionato italiano individuale di corsa in montagna, Lorenzo Pepe, Luca Felice Tantardini e Fabrisio Malugani a concludere al 60° posto in 2h08’45”, per la Pol Pagnona al 62° posto in 2h09’48” concludono Claudio Tagliaferri, Matteo Riva e Daniele Tagliaferri.