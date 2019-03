LECCO – Stagione delle gare di corsa in montagna al via. Davvero tanti gli appuntamenti in calendario quest’anno che ha preso il via domenica con la Galbiate – San Genesio Run.

MARZO

Domenica 10

Galbiate San Genesio (23km – 715 D+)

http://www.galbiatesangenesio.com/

Domenica 31

Sky del Canto (22km – 1285 d+)

http://www.skydelcanto2.it/

APRILE

Domenica 7

La GTT – Ghost Town Trail (15 Km 1000 D+)

http://www.kronoman.net/races/details/6244/GTT—Ghost-Town-Trail



Domenica 14

Monte Barro Running (15.8km, 850 D+)

http://gplgalbiate.wix.com/monte-barro-running

Lunedì 22

Passo Valcava Vertical (4.5km, 1000 D+)

https://www.facebook.com/EVOLUTION-sport-team-298092626915609/?fref=ts

Lunedì 22

Corsa dell’Angelo (5km/11km/22km)

https://www.facebook.com/corsadell.angelo/

Giovedì 25

Trofeo Adelfio Spreafico (5.25km, 790D+/120D-)

http://www.asfalchi.it/home/gare-iniziative/trofeo-adelfio.html

MAGGIO

Mercoledì 1

Trofeo Dario & Willy (23km, 2000D+)

https://www.facebook.com/Trofeo-Dario-e-Willy-406015282884282/

Domenica 5

Belèe De Cursa (6km, 150D+/ 11km, 350D+)

http://www.gsbelledense.it/gBs/bdc/

https://www.facebook.com/BDC.6.11/

Domenica 5

Cornizzolo Vertical

https://www.facebook.com/cornizzolovertical/

Domenica 5

Val San MARTINO Sky Running (26 km 1900D+ – 16,5 Km 1700D +/-)

Domenica 12

Trail del Viandante (49km 2730D+/25km, 1370D+)

http://www.traildelviandante.it

Domenica 12

Cornizzolo Vertical (3.05km, 1000D+)

http://cornizzolovertical.weebly.com/

Sabato 18

3 Coi de Cius (15km, 950D+)

http://www.3coidecius.it/

Domenica 19

Esino Skyrace (25km, 2000D+)

http://www.esinoskyrace.it/

Sabato 25

Vertical del Grignone – Grignone tùtt d’un fiàa (7,5km, 1800D+)

www.teampasturo.it

Domenica 26

Monza-Montevecchia Eco Trail

http://www.momot.it/

GIUGNO

Sabato 1

Resegup (24km, 1800D+)

http://www.resegup.it/

Sabato 8

Grignetta Vertical (3.5km, 906D+) (ex Trofeo Marco Vidini)

http://www.grignettavertical.it/