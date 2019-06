Corsa in montagna. I lecchesi ai Campionati italiani Allieve/i (FOTO)

LIMANA – Domenica scorsa a Limana (Belluno), in località Val Piana, con la società Belluno Atletica alla regia, ben 354 atleti si sono dati battaglia sul percorso allestito non senza difficoltà da parte degli organizzatori che fino alla vigilia si sono trovati a dover fare i conti con la pioggia caduta incessantemente e che aveva reso impraticabile gran parte del tracciato.

Gare promozionali per Esordienti e Ragazzi maschili e femminili

Gara unica per la categoria Esordienti che vede sia i maschi che le femmine in un unico start. Doppietta del Premana che piazza ai primi due posti Hubert Pomoni e Francesco Gianola, al 4° posto, ma prima tra le Esordienti femminili, per il Cs Cortenova, Greta Piras seguita da Marco Fazzini ancora del Premana 4° tra i maschi. La compagna Anita Pomoni è a sua volta 4^ al femminile con Greta Piras del Cortenova al 5° posto e Serena Gianola del Premana al 7°.

Nelle Ragazze bella e entusiasmante la rimonta di Aurora Combi del Cortenova che nell’ultima erta passa dal quarto al 2° posto che mantiene nella volata conclusiva. Al 12° posto la compagna di società Ilaria Artusi, con Arianna Rizzi del Premana al 13°, sempre della stessa società al 27° posto Serena Tenderini e a concludere i risultati dei nostri il 28° di Cristina Mascheri per il Cortenova.

Premana tra i Ragazzi con l’8° posto di Paolo Gianola, il 13° e 14° di Oscar Luigi Pomoni e Moris Gianola.

Cadette/i col titolo individuale e per regioni in palio.

Prima gara valida per il titolo italiano, quello per regioni con gli atleti schierati sia individualmente sia in gara per le rappresentativa regionali. Trentino piglia tutto o quasi, tre titoli sui quattro messi in palio, al Veneto la classifica per rappresentative.

Nelle Cadette con ben 77 atlete classificate, unica lecchese al via, Camilla Crippa per il Team pasturo conclude al 37° posto.

Bella prova nella gara maschile per Giulio Mascheri del Cortenova che con un giro conclusivo tutto in rimonta va a prendersi il 7° posto; Emanuele Fazzini del Premana è 19° col compagno di allenamenti e di società Mauro Gianola al 76°.

Tocca alle categorie Allieve/i titoli individuali e di società in palio

In queste categorie ci sono i rappresentanti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, tre Allieve e due Allievi. Prime a partire con due giri da percorrere, uno medio e uno lungo, sono le Allieve. Le nostre viaggiano in mezzo al gruppo e concludono al 15° posto con Clara Agostoni, al 16° con Marta Crippa e al 24° con Francesca Gnecchi. Nella classifica per società le giallo blu concludono al 4° posto.

Tocca ai compagni di squadra, si allunga la distanza e i giri diventano tre, uno medio e due grandi per loro, dopo poco meno di 5km al 14° posto conclude Jonut Puiu con Giovanni Artusi al 24°. Tra le società che potevano conteggiare i migliori quattro risultati ottenuti dai propri atleti, Lecco conclude al 10° posto .