Prima prova del campionato italiano Assoluto a Roncone

Marta Crippa e Giovanni Artusi al 12° posto tra gli Juniores

RONCONE (TN) – Partito il campionato italiano di corsa in montagna per la categoria Assoluta sulle montagne di Roncone (TN). Nella mattinata di domenica 360 gli atleti impegnati partendo dai più giovani della categoria Juniores (2002/2003) fino ai Master (che però hanno gareggiato solo per il titolo Assoluto poiché il titolo di categoria è in programma a fine giugno a Colorina), passando dalle Promesse (2001/2000/1999).

Miglior risultato di giornata per i lecchesi presenti è stato il 7° posto nell’Assoluta femminile ottenuto da Vivien Bonzi del Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi, ma non solo, per lei la grande soddisfazione di essere la prima tra le Promesse. L’atleta partirà con i favori del pronostico nella seconda prova, quella valsassinese di Cortenova in programma il 14 agosto e organizzata dal locale centro sportivo Cortenova che, partendo dal comune valsassinese porterà gli atleti in quota, ai Pian delle Betulle (per gli Juniores la partenza sarà posta a metà strada). La classifica finale del campionato italiano sarà data dalla somma dei punteggi della prima prova (salita/discesa) e da quelli della seconda (solo salita) l’atleta che totalizzerà il maggior punteggio vestirà la maglia di campione italiano 2021.

Per gli Juniores giro da 6200m e 290m di dislivello, prima le Juniores femminile con Martina Falchetti dello Sportclub Merano a dominare la prova chiusa in 28’48”, alle sue spalle dopo una gara in rimonta, la specialista valtellinese dello sci alpinismo Manuela Pedrana che taglia il traguardo in 29’38” e a chiudere il podio per l’Atl Susa Adriano Aschieris, Irene Aschieris in 29’55”.

Tre rappresentanti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni al traguardo, il miglior piazzamento lo ottiene Marta Crippa col 12° posto in 31’26” seguita dalle compagne di club Francesca Gnecchi 16^ in 32’57” e Camilla Valsecchi 18^ in 35’20”. Al maschile sono 3 i lecchesi in gara, la coppia dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Giovanni Artusi 12° in 25’51” e Jonut Puiu 16° in 26’09”, per il Cs Cortenova chiude 28° Lorenzo Pepe in 28’06”.

Davanti il podio di giornata vede al 1° posto Mattia Elio della Podistica Valle Varaita in 23’40” seguito da Ilian Angeli per l’Orecchiella Garfagnana che arriva in 23’47” e al terzo posto Matteo Bardea in 24’02” per l’As Lanzada che ospiterà sabato e domenica il campionato italiano giovanile e Assoluto di staffetta.

Oltre 11km e 740m di dislivello per le gare Assolute

Prima le categorie femminili che hanno visto la bella prova della lecchese Vivien Bonzi, la gara vede la vittoria dell’atleta di colore Wambui Lucy Murigi in 56’39” per l’Atl Saluzzo, la classifica del campionato italiano vede al 1° posto Francesca Ghelfi della Podistica Valle Varaita arrivata a ruota in 56’49”. Dietro l’ex campionessa mondiale di corsa in montagna Alice Gaggi per la Recastello Radici Group che taglia il traguardo in 58’24”. A completare il podio tricolore Lorenza Beccaria dell’Atl Saluzzo che arriva in 58’36”. Tra le Promesse Vivien Bonzi col 7° posto Assoluto in 1h00’36” precede Alessia Scaini dell’Atl Saluzzo che arriva in 1h01’00” e Katia Nana della Re Castello Radici Group sul gradino più basso del podio con 1h02’49”.

Grande prova di forza di Davide Magnini al maschile.

Il rappresentante dell’Atl Valli di Sole e Non Davide Magnini, specialista e campione dello sci alpinismo dove difende i colori del Cs Esercito, prende tutti di sorpresa e si invola in solitaria inseguito da Cesare Maestri dell’Atl Valli Bergamasche: 47’28” il tempo del vincitore contro il 47’49” del secondo classificato che riesce a difendersi dall’attacco di Alex Baldaccini del Gs Orobie che conclude in 47’53”.

Tra le Promesse è Luca Merli del Sa Valchiese a imporsi in questa prima prova e lo fa in 50’08”, un successo netto il suo che vede al 2° posto Isacco Costa del Gds Quantin Alpenplus che arriva in 51’53” e Manuel Zani del Gs Orobie a completare il podio con 52’55”.

In chiusura di manifestazione le gare giovanili

Spazio anche alle categorie giovanili a partire dalle Ragazze e a finire con gli Allievi, categoria quest’ultima che vede sfiorare la vittoria il rappresentante del Cs Cortenova Giulio Mascheri che con 9’24” si prende il 2° posto alle spalle del trentino Cristiano Ropelato della Quercia Trentingrana che vince in 9’17”. Per la società valsassinese anche il 13° posto di Davide Prandi in 12’54”.

Tra le Ragazze due rappresentanti del Cortenova sul podio: Caterina Ciacci 2^ e Denise Mascheri 3^, dal 6° all’8° posto Serena Mascheri, Greta Piras e Arianna Buzzoni. Tra i Ragazzi Andrea Benedetti (Cs Cortenova) 8° e Marco Fazzini (Premana) 9°. Tra le Cadette Alessia Acquitapace (Cortenova) chiude 9^, i compagni di club tra i cadetti chiudono all’11° e 13° posto con Ambrogio Michele Combi e Marco Mascheri.

Gli altri risultati dei lecchesi

Assoluto femminile: 27^ Laura Basile 1h10’09” (Cs Cortenova), 33^ Francesca Colombo 1h12’37” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 42^ Alessia Bergamini 1h13’51” (Cs Cortenova), 66^ Silvia Invernizzi 1h20’30” (Cs Cortenova), 67^ Elisabetta Arrigoni 1h20’49” (Cs Cortenova), 73^ Elena Rusconi 1h22’23” (Cs Cortenova).

Assoluto maschile: 33° Eros Radaelli 54'24" (Falchi Lecco), 47° Luca Lanfranconi 56'36" (Falchi Lecco), 57° Stefano Villa 57'03" (Virtus Calco), 92° Claudio Tagliaferri 1h01'02" (Pol Pagnona), 112° Gianni Codega 1h04'11" (Cs Cortenova), 133° Carlo Benedetti 1h07'51" (Cs Cortenova), 150° Daniel Rubini 1h10'18" (Pol Pagnona), 131° Michele Basile 1h12'48" (Cs Cortenova), 172° Taddeo Bertoldini 1h15'31" (Falchi Lecco), 196° Luca Agostino Scarsi 1h24'23" (Cs Cortenova).

