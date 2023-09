Corsa su strada. A Gravedona vincono Nicole Svetlana Reina e Konjoneh Maggi

3° Memorial Mattia Corvi e seconda gara regionale Csi

Nella classifica società generale vincono i comaschi dell’Atletica Alto Lario con ben 1.252 punti

GRAVEDONA (CO) – Domenica mattina a Gravedona si è gareggiato per la seconda prova regionale Csi di corsa su strada. In gara anche atleti Fidal, soprattutto negli Assoluti che hanno gareggiato per il “3° Memorial Mattia Corvi”. 335 atleti dagli Esordienti fino ai Veterani B in gara per il campionato regionale, al via senza punteggio oltre 50 piccoli atleti dei Cuccioli. Spettacolo per le due gare maschile e femminile Assolute: Nicole Svetlana Reina (Cus Pro Patria Milano) sui 3700m vince in 12’06”46, al maschile (7000m) vince Konjoneh Maggi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) in 21’13”84.

25 società hanno portato i loro atleti. Nella classifica giovanile vince con 813 punti il Gs Csi Morbegno, nella Assoluta a vincere sono i padroni di casa Atletica Alto Lario con 579 punti. Nella classifica società generale vincono ancora i comaschi dell’Atletica Alto Lario con ben 1.252 punti. Per il campionato regionale Csi c’è ancora la terza e ultima prova il 1° ottobre a Landriano (PV). Dopo sarà la volta del campionato italiano, a Agordo (BL), il 22 ottobre.

Tutti i podi di Gravedona

Esordienti: 1^ Stella Olivotti (Pol San Marco), 2^ Emma Maria Ciortan (Pol San Marco), 3^ Noemi Lorefice (As G.p. Santi Nuovo Olonio). 1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 2° Nicolas Antonutti (Circolo Anspi La Vigna), 3° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno).

Ragazze/i: 1^ Caterina Perissinotti (Atl Alto Lario), 2^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 3^ Giulia Sutti (Gs Valgerola). 1° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 2° Giacomo Pozzi Gs Csi Tirano), 3° Alessandro Barlascini (Gs Csi Morbegno).

Cadette/i: 1^ Danide Mascheri (Cs Sortenova), 2^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 3^ Matilde Varisto (Gs Csi Tirano). 1° Davide Songini (Gs Valgerola), 2° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 3° Nicola Soggetti (Atl Alto Lario).

Allieve/i: 1^ Ilaria Artusi (Cs Cortenova), 2^ Elisa Menatti (Us Derviese), 3^ Lisa Pagani (Liete Colle). 1° Carlo Tagliabue (Us Derviese), 2° Tommaso Farina (Team Pasturo), 3° Yassine Idrissi Jamal Gs Csi Morbegno).

Juniores: 1^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 2^ Isabella Carlotta Maiocchi (Pol Bernate), 3^ Francesca Selvaggio Gennaro (Pol Bernate). 1° Mattia Adamoli (Us Derviese), 2° Nicolò Plona (Psg Bresso), 3° Sasha Zangari (Atl Alto Lario).

Seniores: 1^ Nicole Svetlana Reina (Cus Pro Patria Milano), 2^ Sara Galimberti (Bracco Atletica), 3^ Francesca Generali (Cus Pro Patria Milano). 1° Konjoneh Maggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Mattia Padovani (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Mustafà Belghiti (Dinamo Running).

Amatori A: 1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 2^ Simona Fazzini (Premana), 3^ Angela Locatelli (Dilettantistica Premana). 1° Giuseppe Molteni (Gs Rogeno), 2° Paolo Mazzoleni (Pol Bellano), 3° Marco Barbieri Atl Alto Lario).

Amatori B: 1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 3^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova). 1° Stefano Pini (Valdidentro), 2° Oscar Giovio (Asd Mezzegra), 3° Walter Patriarca (Us Derviese).

Veterane A: 1^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 2^ Orsola Purita (Atl Alto Lario), 3^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate). 1° Roberto Podrencelli (Gp Santi Nuova Olonio); 2° Domenico Puriti (Atl Alto Lario), 3° Riccardo Dusci (Pol Colorina).

Veterane B: 1^ Donzilla Cardose Lopes (Gs Rogeno), 2^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco), 3^ Natalia Alberti (Gs Valgerola). 1° Francesco Barletta (B&rc Castiglioe d'Adda), 2° Giulio Maiocchi (Pol Bernate), 3° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano).

Disabili Intellettivo-Adulti: 1^ Sara Buzzoni (Cs Cortenova).

Società giovanile: 1^ Gs Csi Morbegna 813 punti, 2^ Atl Alto Lario 673 punti), 3^ Cs Cortenova 618 punti, 4^ Gs Virtus Calco 414 punti, 8^ Premana 188 punti, 12^ Pol Bernate 123 punti, 15^ Us Derviese 58 punti, 16^ Pol Bellano 47 punti, 18^ Pol Valvarrone 45 punti, 20^ Gs Rogeno 31 punti.

Società Assolute: 1^ Atl Alto lario 579 punti, 2^ Cs Cortenova 360 punti, 3^ Pol Bernate 242 punti, 5^ Team Pasturo 227 punti, 6^ Premana 221 punti, 7^ Us Derviese 220 punti, 9^ Gs Virtus Calco 205 punti, 11^ Pol Bellano 129 punti, 12^ Gs Rogeno 115 punti, 14^ Pol Pagnona 53 punti, 23^ Pol Valvarrone 7 punti.

1^ Atl Alto lario 579 punti, 2^ Cs Cortenova 360 punti, 3^ Pol Bernate 242 punti, 5^ Team Pasturo 227 punti, 6^ Premana 221 punti, 7^ Us Derviese 220 punti, 9^ Gs Virtus Calco 205 punti, 11^ Pol Bellano 129 punti, 12^ Gs Rogeno 115 punti, 14^ Pol Pagnona 53 punti, 23^ Pol Valvarrone 7 punti. Società Generale: 1^ Atl Alto lario 1252 punti, 2^ Gs Csi Morbegno 1052 punti, 3^ cs Cortenova 978 punti, 4^ Gs Csi Morbegno 621 punti, 6^ Premana 409 punti, 8^ Pol Bernate 365 punti, 10^ Us Derviese 278 punti, 12^ Team Pasturo 227 punti, 15^ Pol Bellano 176 punti, 16^ Gs Rogeno 146 punti, 20^ Pol Pagnona 53 punti, 21^ Pol Valvarrone 52 punti.