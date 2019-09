Ad Albate netto dominio delle società lecchesi

35 medaglie totali (6 di US Derviese) e 14 vittorie

ALBATE – Seconda prova del 16° campionato regionale Csi di corsa su strada e netto dominio delle società lecchesi che vincono la classifica di giornata grazie ai 1506 punti del Cs Cortenova davanti ai 911 dell’Us Derviese e ai 888 del Gs Virtus Calco. Bene anche le altre a partire dal 5° posto della Pol Bernate che ne totalizza 607 davanti al Team Pasturo 6° con 447 e alla Pol Bellano con 425 punti che chiude 7°.

Superlativi gli atleti dell’Us Derviese che vincono ben 6 gare a cui aggiungono altrettanti secondi posti, quattro vittoria anche per il Cs Cortenova con anche un secondo e tre terzi posti, una vittoria a testa per Stella Alpina, Team Pasturo, Pol Bellano, e Pol Libertas Cernuschese.

Ad una prova dal termine Cortenova vede il titolo

Largo e rassicurante il vantaggio dei valsassinesi del Cs Cortenova che guidano dopo le due prove disputate a punteggio pieno, 140 i punti giornata contro i 125 del Gs Csi Morbegno che insegue ma che dovrà difendersi nella terza ed ultima giornata in programma in Val Camonica al 6 ottobre. La Virtus Calco si porta a 122 punti, mentre il Team pasturo è a 120 e la Derviese a 119, queste società si giocheranno il resto del podio nella giornata conclusiva.

Atto finale a Palmanova con la prova nazionale

E dopo le gare regionali sarà la finale nazionale in programma al 20 ottobre a Palmanova a calamitare l’attenzione degli atleti. Cortenova campione in carica difenderà il titolo cercando di bissare in questa stagione anche quello di corsa campestre conquistato a Monza ai primi di aprile.

I podi di Albate

Cucciole: Rachele Cattivelli (Amicizia Caorso), Noemi Brevi Capralbese), Cecilia Dipietro (Albatese).

Cuccioli: Federico Crippa (Derviese), Federico Cassinelli (Derviese), Diego Fantin (Albatese).

Esordienti: Caterina Ciacci (Stella Alpina), Gaia Rigamonti (Calco), Matilde Svanella (Valgerola).

Esordienti: Andrea Benedetti (Cortenova), Mattia Sutti (Valgerola), Alessandro Vitali (Cortenova).

Ragazze: Alessia Acquistapace (Cortenova), Teresa Buzzella (Derviese), Denise Baroli (Morbegno).

Ragazzi: Carlo Tagliabue (Derviese), Simone Consonni (Derviese), Francesco Crotti (Capralbese).

Cadette: Martina Paganuzzi (Amicizia Caorso), Elisa Rovedatti (Morbegno), Marta Ladiga (Calco).

Cadetti: Mattia Adamoli (Derviese), Daniele Oltolini (Derviese), Jacopo Chicco (Bernatese).

Allieve: Ilaria Menatti (Derviese), Maya Galperti (Derviese), Veronica Bassu (Pasturo)

Allievi: Mattia Spinzi (Mezzegra), Andrea Plebani (Calco), Lorenzo Pepe (Cortenova).

Juniores: Alessia Ippolito (Pasturo).

Juniores: Mosè Guerini (Atl Eden), Simone Bossetti (Pasturo), Pietro Caspani (Pasturo).

Seniores: Alessia Bergamini (Cortenova), Giulia Soncini (Fanfulla), Giorgia Fraschini (Caorso).

Seniores: Alessandro Volpara (casalese), Matteo Pozzi (Pasturo), Matteo Franzi (Morbegno).

Amatori A: Silvia Invernizzi (Cortenova), Nicoletta Invernizzi (Cortenova), Cristina Speziale (Morbegno).

Amatori A: Mario Buzzella (Derviese), Paolo Turati (Rogeno), Stefano Fumagalli (Castel Goffredo).

Amatori B: Cinzia Zugnoni (Morbegno), Francesca Duca (Talamona), Daniela Pongiebbi (Amicizia Caorso).

Amatori B: Claudio Tagliabue (Derviese), Walter Patriarca (Derviese) Davide Gottifredi (Bellano).

Veterane A: Gabriella Maggioni (Cernuschese), Pasqualina Avanzi (Castiglione D’Adda).

Veterani A: Pietro Romelli (Poliscalve), Graziano Ticozzelli (Pagnona), Roberto Rovedatti (Morbegno).

Veterane B: Anna Angrisani (Bellano), Rita Altieri (Bernatese), Maria Gianola (Cortenova).

Veterani B: Wladimiro Graziani (Ciesse), Ennio Ariazzi (Albatese), Duilio Volpini (Morbegno).