Cross del Campaccio, spettacolo per la classica dell’Epifania

1368 atleti al via della famosissima corsa campestre

Tra i protagonisti anche i Master lecchesi

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Si è rinnovata come tradizione vuole nel giorno dell’Epifania, la mitica corsa tra i prati che ancora resistono vicino al campo sportivo comunale Angelo Alberti in via Campaccio a San Giorgio su Legnano (MI). Con l’Us San Giorgiese in regia, una lunga giornata di sport e divertimento iniziata di buon ora con lo start delle categorie Master, un piccolo esercito che con tre gare distinte ha visto in successione prima i maschi della master35/40, successivamente i 40/45 e per finire tutte le categorie femminili e la maschile dai 50 in su.

Protagonisti i Master lecchesi

Due primi posti, tre secondi posti e due terzi, il ricco bottino ottenuto dai nostri Master, ennesimo successo tra le Master 55 per Elena Fustella che vince con la canotta dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Dopo vari tentativi va a segno Giuseppe Boschi tra i Master 85 che porta al successo l’Osa Org Sportiva Alpinisti. Dopo vari successi Aurelio Moscato (Pol Libertas Cernuschese) si deve “accontentare” della seconda piazza tra i Master 65, identico piazzamento per Carlo Giovanni Biffi (Osa Org Sport Alpinisti) tra i Master 70 e Anna Angrisani (Pol Bellano Galperti Group) tra le Master 65. Bronzo per Daniela Gilardi (Sev Valmadrera) tra le Master 55 e Carola Forni (Team Pasturo) tra le Master 35.

Galoppata solitaria per Davide Raineri

Questa volta decide di fare gara assieme ai compagni di categoria e si schiera al via nella gara sui 5,3km. Davide Raineri, lecchese con addosso i colori della bresciana San Rocchino, dopo 16’47” aggiunge l’ennesima perla al suo ricco palmares, dietro di lui altri 182 atleti che non possono far altro che cedere il passo al blasonato avversario.

Gare giovanili di alto livello, per i nostri solo piazzamenti

Tra le Esordienti, presenti per la prima volta al Campaccio, 2° posto per Sofia Piazza dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con Giovanni Mazzoleni al 6° posto e Federico Forni del Team Pasturo tra gli Esordienti A che hanno gareggiato in un’unica categoria con i B e C. Tra le Ragazze la migliore è Anita Raineri dell’Us Derviese col 9° posto, tra le Cadette al 21° posto e prima lecchese Alessia Acquistapace per il Cs Cortenova, stessa società per il miglior lecchese tra i Cadetti con Giulio Mascheri.

Gare internazionali a partire dalle Allieve

Si mette in luce con una gara coraggiosa condotta tutta nelle posizioni di testa Mattia Adamoli dell’Us Derviese che alla fine si classificherà al 4° posto. Gli Juniores hanno disputato la gara di chiusura e, con la nuova casacca dopo il trasferimento dalla Virtus Calco, Giovanni Di Dio chiude al 20° posto.

Juniores femminili nella gara top internazionale

Le nostre, a partire dalla categoria Juniores, si sono trovate fianco a fianco con le migliori azzurre e con le imbattibili atlete del continente africano. A cercare di mettersi in luce ci hanno provato la campionessa italiana di corsa in montagna Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che chiude all’8° posto tra le Juniores con la compagna Alessia Ippolito 11^.

5 giri e 10 Km per gli Assoluti

Tanta Africa davanti ma anche gli azzurri non stanno a guardare: doppia Etiopia e Kenia davanti con Mogos Tuemay, Mamecha Girma e Robert Keter a occupare il podio ma al 4° posto l’azzurro Yeman Crippa per le FF OO, al 6° per il Cs Esercito conclude Maruan Razine. La coppia del Cs Carabinieri Yohanes Chiappinelli e Sergiy Polikarpenko concludono all’8° e 9° posto, al 10° per il Cs Aeronautica il valsassinese Michele Fontana e al 12° per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni Mattia Padovani a ritagliarsi spazio tra i grandi del cross.

Altri risultati dei lecchesi