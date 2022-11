Manca solo la ufficialità per la convocazione in azzurro del lecchese

Al J Medical Cross prove generali per gli azzurri impegnati domenica 11 dicembre al Campionato Europeo

VENARIA REALE (TO) – C’erano tutti, domenica scorsa, alla J Medical Cross gara di corsa campestre il cui percorso, l’11 dicembre, sarà teatro del Campionato Europeo. Tutti i migliori atleti hanno gareggiato, dagli Under 20, Under 23, maschile e femminile, e il cross corto, compresa la staffetta Assoluta, due femminili e due maschili.

Gli atleti che ambivano alla maglia azzurra erano presenti, solo Crippa e Battocletti, impegnati rispettivamente in Kania e Spagna, hanno affrontato un percorso diverso per il settore Tecnico Nazionale.

Oltre all’Atl Lecco Colombo Costruzioni anche Derviese e Cernusco

L’anno scorso Konjoneh Maggi aveva già indossato l’azzurro nella Under 20, purtroppo aveva subito successivamente un problema fisico. Dopo quasi un anno senza gareggiare domenica aveva la prima gara nazionale a Levico Terme. A Venaria Reale 2° posto in 18’58” sui 6km, a un solo secondo da Saber Ninoubi tunisino della Valcamonica già capace di vincere il titolo italiano ma non ancora convocabile e quindi non sarà tra i 6 atleti per la nazionale.

Mattia Adamoli dell’Us Derviese si è classificato all’8° in 19’13” e a pochi secondi dalla convocazione in nazionale. Gli altri lecchesi sono Jonut Puiu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni 26° con 20’00”, sempre della stessa società Edoardo Brusa 34° con 20’19”, Francesco Raineri 46° con 20’33”, Giovanni Artusi 56° con 20’47” e Daniele Gilardoni con 20’51”. Per l’Us Derviese al 53° Carlo Tagliabue con 20’44” e 59° Nicolò Vergottini con 22’06”.

Nella Under 20 grande la milanese Sofia Sedenius, ancora 16 anni, per l’Atleticrals2-Teatro Alla Scala vince il primo posto in 14’22” sui 4km, al 28° Ilaria Menatti lecchese della Bracco Milano in 15’49”, al 36° per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni Michela Gritti in 16’23”, al 41° per l’Us Derviese Benedetta Buzzella in 16’50”.

Mattia Padovani ci ha provato nel Cross corto

2km e tutti i migliori che ambivano al Campionato Europeo. A vincere il Portogallo con Isac Nader in 5’55”, quindi sono i due italiani della Fiamme Gialle Yassn Bouih e Pietro Arese in 5’56” e 5’58”. Niente da fare per il lecchese Mattia Padovani che arriva 9° in 6’09”.

Al femminile vittoria di Salomè Afonso anche lei del Portogallo in 7’02”, l’azzurra Federica Del Buono per il Cs Carabinieri in 7’07”. 2^ azzurra col 4° posto Micol Majori della Pro Sesto Atletica in 7’12”. Presente la lecchese Nicole Acerboni della Bracco Atletica col 12° posto in 8’07”.

Nel Cross Under 23 è ancora lei, la campionessa Europea a squadre dal 2021, Anna Arnaudo della Battaglio Cus Torino prima negli 8km in 27’48”, davanti alle due lecchesi Elisa Pastorelli dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni 22^ in 31’39” e Irene Bonanomi della Pol Liberta Cernuschese 26^ in 35’26”.

Nelle giovanili una grandissima Teresa Buzzella perde in volata

Nelle gare giovanili, dopo 1300m, arriva la milanese della Euroatletica 2002 Giorgia Franzolini in 4’23”, a solo un 1’ Teresa Buzzella dell’Us Derviese con 4’24”.