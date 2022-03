Cross per tutti: Buzzella e Pomoni staccano il biglietto per il criterium di Trieste

A Paderno Dugnano titoli regionali in palio per la categoria Cadette/i

A Paderno Dugnano le gare utili al settore tecnico regionale per la composizione delle squadre per il criterium nazionale

PADERNO DUGNANO – Quinta tappa del cross per tutti e titoli regionali individuali e di società in palio per la categoria Cadetti, ogni società poteva far gareggiare un numero illimitato di atleti ma per la classifica venivano conteggiati i migliori tre punteggi. Un punto di penalità al primo e via ad aumentare di uno per ogni posizione successiva in classifica, alla fine la società col minor punteggio era proclamata campione di società. La sola Merate Atletica Promoline riesce ad entrare in classifica tra le società lecchesi presenti grazie ai 3 Cadetti in gara, per la società arriva il 14° posto con 208 punti penalità.

Teresa Buzzella e Oscar Luigi Pomoni in partenza per Trieste

I primi tre classificati del campionato regionale più due atleti a discrezione del comitato regionale, entrano nella formazione ufficiale che difenderà i colori lombardi al criterium di Trieste il 13 marzo, a questi si aggiungono altri cinque atleti individualisti che faranno parte della formazione lombarda ma senza portare punti. Teresa Buzzella 5^ classificata a Paderno Dugnano, è stata convocata come componente della Lombardia, Oscar Luigi Pomoni 10° classificato, sarà presente a Trieste come individualista anche se correrà con la canotta biancoverde lombarda.

Gli altri risultati dei lecchesi

Cadette: 14^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 18^ Ilaria Artusi (Cs Cortenova).

Cadetti: 33° Manith Baruffini (Merate Atl Promoline), 49° Christian Guido Acerboni (Us Derviese), 62° Andrea Maggioni (Merate Atl Promoline), 113° Filippo Sala (Merate Atl Promoline).

Numeri importanti alla tappa del cross per tutti: 1900 nelle categorie giovanili, 359 in quelle Assolute

Incredibile partecipazione nelle categorie giovanili, dagli Esordienti 5 fino ai Cadetti sono stati ben 1900 i partecipanti alle gare, dagli Allievi in su sono stati 359 per un totale di 2259 partecipanti, una grande soddisfazione per gli organizzatori del circuito che l’anno scorso si erano visti obbligati a rinunciare al circuito di gare causa Covid-19 e tenendo fede alla denominazione del circuito “Cross per tutti”, avevano detto: “Non avrebbe senso fare delle gare per pochi, il nostro motto è per tutti e quindi a malincuore non potendo garantire la partecipazione alle categorie giovanili, rinunciamo ad organizzare le gare anche per le categorie Assolute”.

Di seguito i lecchesi presenti, in grassetto quello sul podio

Gare femminile: Silvia Gilardi 3^ SF40 (Sev Valmadrera), Fabiola De Ribeiro Oliveira 4^ SF40 (Team Pasturo),

Gare maschili Master: Oscar Balbiani 1° SM55 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), Felice Piantanida 2° SM55 (Soc Escurionisti Civatesi), Abbondio Ravasi 18° SM50 (Team Pasturo), Vincenzo Fuoco 24° SM55 (Team Pasturo), Ruben Gattinoni 29° SM50 (Team Pasturo), Maurizio Inìvernizzi 32° SM55 (Team Pasturo), Giovanni Civillini 2° SM70 (Sev Valmadrera), Italo Thaler 4° SM70 (Team Pasturo), Giuseppe Canali 14° SM40 (Team Pasturo), Alessandro Muoio 19° SM45 (Osa Org Sportiva Alpinisti),