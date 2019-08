Definiti i calendari del calcio dilettantistico. La Serie D parte l’1 settembre; le altre categorie l’8

In D il NibionnOggiono esordisce in casa della Caratese

In Eccellenza è subito derby tra Casatese e Olginatese

LECCO – Manca ormai pochissimo all’avvio dei campionati nei quali saranno impegnate le società dilettantistiche della nostra provincia.

Serie D

Il NibionnOggiono di Giuseppe Commisso farà il proprio esordio assoluto in Serie D domenica 1 settembre sul terreno di gioco della Folgore Caratese. La prima al “De Coubertin”, la domenica successiva, sarà contro l’altra brianzola del girone, il Seregno. Isella e compagni però prima di concentrarsi sul campionato sfideranno fuori casa, domenica 25 agosto, il Caravaggio nel primo turno di Coppa Italia.

CALENDARIO SERIE D

Eccellenza

In Eccellenza la sorte ha voluto che le uniche due lecchesi si affrontino alla prima giornata. Domenica 8 settembre dunque sarà subito derby tra Casatese e Olginatese. La gara si giocherà in casa dei biancorossi.

CALENDARIO ECCELLENZA

Promozione

Anche in Promozione sono previsti subito due derby interprovinciali: la prima giornata propone infatti la sfida tra Barzago e Arcadia Dolzago (sul campo dei gialloblù) e tra ColicoDerviese e Brianza Cernusco Merate (in casa dei lariani). Aurora Olgiate e Luciano Manara esordiranno invece entrambe fuori casa; l’Aurora sul campo del Castello Città di Cantù, la Manara su quello della Vibe Ronchese.

CALENDARIO PROMOZIONE

1^ Categoria

In 1^ Categoria l’unico derby in programma si giocherà a Galbiate, dove i padroni di casa riceveranno l’Olimpiagrenta. Esordio interno poi per Costamasnaga e Polisportiva 2B, che ospiteranno rispettivamente Berbenno e Olympic Morbegno. A chiudere il quadro le trasferte di Ars Rovagnate, Calolziocorte e Missaglia Maresso sui campi di Albosaggia Ponchiera, Chiavennese e Tiranese.

CALENDARIO 1^CATEGORIA