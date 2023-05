Elena Fustella vince il titolo italiano Master di corsa su strada

Konjoneh Maggi e Veronica Besana sotto il limite per gli Europei Under 23

Bene i lecchesi alla prima prova del Campionato italiano di corsa in montagna

SILVI MARINA (TE) – Ennesimo titolo italiano per la Master lecchese Elena Fustella. Lo scorso 6 maggio, organizzati dall’Atletica Vomano, si sono disputati i campionati italiani Master di corsa su strada, 5 km. Elena Fustella (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo per la FM60, è mancata solo la ciliegina per il record nazionale: “Sono super felice di questo mio risultato… una gara veramente bella e io sono in un ottimo stato di forma. Unico rammarico che, per un errore dell’organizzazione, non mi è stato omologato il record italiano (19’22” ma la gara è stata di 4.940metri). Forte di questo risultato continuerò ad allenarmi per ottenere il giusto riconoscimento. Ringrazio i miei compagni di squadra dell’Atletica Lecco, Sport Specialist e tutti quelli che hanno condiviso con gioia questo mio nuovo titolo”.

A Brescia molto bene Konjoneh Maggi che, domenica mattina, ha gareggiato per il Campionato Italiano dei 10.000m in pista. Ben 76 atleti suddivisi in tre serie, la terza serie è quella più forte dove ha corso per il lecchese gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Konjoneh per la prima volta affrontava la gara dei 25 giri (10.000m), ma stava bene e infatti la settimana scorsa aveva fatto segnare il personale sui 5000m a Milano in 14’15”40. Domenica ha corso con i migliori ed è riuscito a prendere il minimo per gli Europei Under 23 (29’45”00 a Espoo Finlandia 13/16 luglio) e conclude in 29’36”46 al 9° posto assoluto (3° tra le Promesse).

A Firenze anche Veronica Besana riesce, alla prima gara outdoor 2023, a vincere e con 13”42 agguanta il nuovo primato personale migliorando il record provinciale Promesse e anche quello Assoluto per i 100hs, ma quel che è più importante è il minimo per gli Europei Under 23 (13”65 a Espoo Finlandia 13/16 luglio).

Domenica mattina a Limana (BL) si è svolta la prima prova del Campionato italiano di corsa in montagna, la prima gara salita e discesa, mentre la seconda prova sarà il 17 settembre a Casnigo (BG).

Presenti i lecchesi sia Juniores che Assoluti. Nei 5 km Juniores conclude al 9° posto Michela Gritti 30’04” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), stesso percorso per gli Juniores dove troviamo al 14° posto Emanuele Fazzini 24’15” (Premana), al 15° Giulio Mascheri 24’20” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), al 17° Daniele Gilardoni 25’03” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), al 22° Mauro Gianola 25’23” (Premana), al 26° Antonio Corti 26’15” (Premana), al 38° Osea Gianola 28’47” (Premana), al 41° Alessandro Gianola 29’41” (Premana). Per il campionato italiano di società Juniores vince l’Atl Saluzzo con 107 punti, al 4° posto Premana per i 61 punti.

Nelle Assolute 10km, al 7° posto Martina Bilora 1h14’56” (Escursionisti Falchi Olginatesi), al 16° posto la lecchese Irene Mantica 1h19’04 (Gs Orecchiella Garfagnana), al 24° posto Laura Basile 1h22’18” (Escursionisti Falchi Olginatese), al 27° Irene Girola 1h23’02” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 51° Vasilia Nastrut 1h45’43” (Ca Lizzoli). Per gli Assoluti, sempre 10km, il miglior lecchese è Ahmed El Mazoury 10° in 1h02’35” (La Recastello Radici Group), 36° Dionigi Gianola 1h07’43’ (Us Malonno), 63° Giovanni Malugani 1h11’19 (Ca Lizzoli), 90° Luca Lizzoli 1h17’38” (Ca Lizzoli), 94° Matteo Riva 1h18’04” (Osa Org Sportiva Alpinista), 114° Giacomino Lizzoli 1h31’22” (Ca Lizzoli), 112° Luca Vitali 1h39’44” (Ca Lizzoli). Nel campionato italiano di società vince l’Atl Valli Bergamasche Leffe con 301 punti, al 15° posto il Ca Lizzoli con 21 punti.