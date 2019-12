Festa dell’atletica Lombarda, anche i lecchesi in passerella

A Carugate la festa dell’atletica Lombarda

Premiati i campioni italiani e le matricole azzurre

CARUGATE – E’ stato l’auditorium della Banca di Credito Cooperativo a Carugate la sede scelta dal comitato regionale per premiare le sue eccellenze durante la festa dell’atletica Lombarda per il 2019.

Sono state premiate i campioni italiani e le matricole azzurre

Ben 110 sono state le presenze azzurre di atleti lombardi di cui 26 erano alla loro prima maglia, premiate anche le società che hanno vinto i trofei regionali e le scuole campioni regionali, sono salite quindi sul palco per ricevere il premio per il titolo regionale studenteschi l’Is Marco Polo di Colico tra gli Allievi e l’Ics Alessandro Volta di Mandello tra le Cadette. Premana vince il trofeo regionale Crippa-Migliorini al maschile e nella classifica complessiva nella corsa in montagna giovanile. Premio speciale al giudice del nostro comitato Francesco Denti.

A Veronica Besana e Martina Casiraghi il premio per il progetto talento

Grande soddisfazione per la giallo blu Veronica Besana, premiata tra l’altro per il progetto talento, un premio condiviso con i suoi allenatori Diego Crippa e Antonio Ianni scomparso prematuramente alcune settimane fa, dello stesso progetto anche la lecchese Martina Casiraghi marciatrice in forza all’Atl Bergamo 1959 Orio Center

Elenco dei premiati e motivazioni