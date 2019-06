Flag football. Bella prestazione dei giovani dei Commandos Brianza

Trasferta torinese per la squadra di coach Rusconi.

Una vittoria e una sconfitta per i rossoneri nel triangolare.

TORINO – Fantastica giocata di football americano per i ragazzi delle giovanili dei Commandos Brianza. Per l’esattezza di flag football, una versione adatta a giocatori ancora nel pieno dell’età dello sviluppo che non contempla i placcaggi: per “fermare” un avversario basta strappare la bandierina (flag) che porta alla cintura.

Il torneo organizzato a Torino ha visto scendere in campo i giovani rossoneri contro i padroni di casa dei Minotauri e i Mastini Canavese.

Nella prima partita si sono affrontare le due formazioni piemontesi e la vittoria ha arriso ai torinesi, vincitori con un rotondo 20-6.

Nel secondo match gli sconfitti si sono rifatti battendo proprio i nostro Commandos. La partita è stata in equilibrio fino quasi al dischio finale, ma gli avversari hanno trasformato il punto del 14-6 a soli venti secondi dalla fine del match.

I Commandos si sono riscattati vincendo col punteggio di 27-19 contro i Minotauri.

Il torneo si è così concluso con una vittoria e una sconfitta per ogni formazione.

“É stata una giornata ricca di emozioni, ringrazio coach Delfino dei Minotauri per l’invito e la splendida organizzazione. Un ringraziamento speciale va sicuramente dato al nostro pubblico che numeroso è venuto a sostenerci, facendoci sentire quasi “in casa” – dichiara coach Andrea Rusconi – riguardo alla parte tecnica/tattica sono veramente soddisfatto, i ragazzi stanno crescendo e dalla partita contro i Bluestorms di strada ne abbiamo fatta. Ora dobbiamo continuare a lavorare sui fondamentali ed essere un po’ più concentrati durante le chiamate degli schemi; per il resto sono veramente soddisfatto e orgoglioso di questa giovanile”.

“La giornata di ieri ha mostrato il valore dei nostri ragazzi, che sono stati ripagati di tutto il lavoro svolto quest’anno – dichiara il vice coach Stefano Rusconi – sono stati bravissimi sia nella prima che nella seconda partita e hanno saputo competere con due realtà già rodate in questa specialità.”