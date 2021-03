ARCORE – Esordio in un nuovo livello per cinque atlete del Gruppo Promozionale 9 ore di Ginnastica Archè che nello scorso week-end hanno partecipato alla prova individuale del campionato Silver LD della Federazione Ginnastica d’Italia presso il Palaunimec di Arcore (MB).

Fin dai primi esercizi alla trave si è percepita l’agitazione delle ginnaste nel portare in gara per la prima volta esercizi nuovi e complessi; questo le ha portate a commettere qualche imprecisione di troppo. Nonostante gli errori, tutte le ginnaste hanno portato a termine con determinazione la prova conquistando i seguenti piazzamenti: Marta Bonacina 25° e Alessia Scaglia 34° per la categoria Junior 2, Lucia Rosa 41° per la categoria Senior 1, ed infine Gaia Zanini 21° e Linda Ravasio 27° per la categoria Senior 2.

Ginnaste e istruttori sono pronti a tornare in palestra con impegno e determinazione, consapevoli del grande lavoro che li aspetta per migliorare nelle prossime competizioni.