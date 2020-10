Ginnastica artistica. I maschi della Ghislanzoni-GAL promossi in Serie A2

Capolavoro del sestetto lecchese, retrocesso solo un anno fa in Serie B

Strepitosa prova di Lorenzo Bonicelli al cavallo con maniglie e al corpo libero

A un anno di distanza dalla sfortunata retrocessione in serie B, la squadra maschile di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL conquista una meritatissima promozione e torna in Serie A2. I protagonisti della fantastica cavalcata sono il capitano Alessandro Chiodi, Lorenzo Bonicelli, Massimo Cerfogli, Michele Maiellaro, Daniele Gadia e Elia Maccagnan.

L’inizio di giornata è tutt’altro che promettente. In un Palavesuvio deserto, il capitano Chiodi sbaglia e viene disarcionato dal cavallo. Fortunatamente l’ottima prova di un fenomenale Bonicelli (13.300) e di Cerfogli (12.500) rimette subito in pista i lecchesi.

Agli anelli il terzetto composto da Gadia, Bonicelli e Cerfogli mette in tasca un triplo 12.500 e, dopo un’ottima prova al volteggio, a metà gara la squadra della Ghislanzoni-GAL guarda tutti dall’alto in basso.

Nel quarto giro alle parallele è Bonicelli a steccare leggermente. Le prove non esaltanti di Chiodi e Maiellaro regalano un complessivo 24.050.

Le difficoltà però non sono finite: il doppio errore di Cerfogli alla sbarra vale un tremendo 9,450 che, sommato ai 10.100 di Chiodi, fa precipitare la formazione lecchese fino al quinto posto in classifica generale.

A un solo esercizio dalla fine, il corpo libero, il rischio della beffa per i ragazzi lariani è molto alto. Nel momento più difficile Chiodi, Maiellaro e uno strepitoso Bonicelli – autore di un incredibile 13.400 – regalano ai blucelesti un 25.750 che sigilla il terzo posto complessivo in classifica (148.800), a un decimo di punto dalla Polisportiva Celle di Rimini.

Il terzo posto di giornata porta alla squadra 25 punti speciali, che bastano per mantenere il vantaggio acquisito nelle prime due prove contro Roma – vincitrice a Napoli – e la stessa Rimini.

La Ghislanzoni-GAL vince il campionato di Serie B con 85 punti complessivi, mettendo dietro lo Sporting Club Roma (80) e Rimini (77).