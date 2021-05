Ginnastica ritmica, quattro medaglie per l’Asd Zanetti

Niente vittorie ma tanti piazzamenti per le lecchesi

“Sono contenta e sicura che possiamo migliorare ancora”

SAN LORENZO DI PARABIAGO – Nella seconda giornata di gare al trofeo “Mille colori” le giovani ginnaste della squadra di ritmica dell’Asd Zanetti si sono distinte, ottenendo quattro medaglie. È mancata solo la ciliegina sulla torta del primo posto, ma comunque la responsabile Mara Miggiano può dirsi ampiamente soddisfatta.

In categoria Allieve, nell’esercizio di “successione”, la coppia formata da Martina Pugliese (palla) e Chiara Mommo (nastro) ha ottenuto il bronzo.

In categoria Junior Francesca Ferrandi ha vinto una medaglia di bronzo al nastro. Negli esercizi di successione Gaia Locatelli (palla) ed Elisa Manzoni (fune) hanno ottenuto il secondo posto. Medaglia d’argento anche per la coppia formata dalla Ferrandi (cerchio) e da Arianna Marino (nastro).

A completare la squadra di ritmica c’erano Asia Antonacci, Francesca Emma, Camilla Cattaneo e Martina Riva. Le quattro atlete si sono ben battute, senza però giungere a medaglia.

“La gara è andata abbastanza bene, aspetto le classifiche ufficiali per vedere i punteggi. Qualcuna ha pagato l’emozione, ma sono più che soddisfatta visto che era da più di un anno che queste ragazze non scendevano in pedana. Sono contenta e anche sicura che possiamo migliorare ancora molto in vista della prossima gara, anche grazie all’aiuto delle istruttrici Andrea Silvia Anghileri e Martina Cogliati” dichiara l’istruttrice responsabile Mara Miggiano.