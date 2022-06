Evento sold-out già all’esordio, giovedì sera si è corsa la prima tappa del circuito

Al via anche tanti atleti. La manifestazione si è chiusa con un ricco pasta party

LECCO – Affari&Sport festeggia il ritorno del GoInUp, evento “tutta salita” organizzato con il contributo di Ferdi Cesana e il supporto delle società podistiche locali SkyLario Runners, Gpl Galbiate, Osa Valmadrera e Sec Civate e i partner tecnici Rock Experience e 2410. Una partenza col botto, registrando il sold out già giorni prima della manifestazione che è stata anche un’occasione per eseguire il test delle calzature da trail Asics.

L’intero evento GoInUp Affari&Sport ha anche uno scopo benefico, parte del ricavato sarà infatti devoluto a Oltretutto 97, un’associazione sportiva dilettantistica composta da atleti diversamente abili, da volontari, tecnici e genitori che ha l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva per persone disabili di tipo fisico, intellettivo e relazionale.

Chiuso – Camposecco

Conclusa con successo la prima tappa Chiuso-Camposecco. Circa 300 gli atleti che si sono cimentati sul percorso di circa 4 km e 400 metri di dislivello positivo con arrivo al Rifugio Camposecco. Ritorno all’oratorio di Chiuso per il pasta party finale in compagnia. Al termine dell’evento sportivo, l’intero evento si è trasformato in una festa grazie al pasta party con birra offerto a tutti i partecipanti.

A spuntarla su tutti è stato Lorenzo Beltrami (Asd Falchi Lecco) in 15’22”, seguito da Alessandro Riva (Gsa Cometa) in 15’57” e Danilo Brambilla (Asd Falchi Lecco) in 16’01”. Completano il podio dei primi 5 classificati Luca Lanfranconi (Asd Falchi Lecco) in 16’17” e Stefano Meinardi (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) in 17’46”. Al femminile vittoria di misura di Martina Brambilla (Team Pasturo Asd), 13^ generale in 19’19” che la spunta sulla compagna di squadra Francesca Rusconi, al traguardo in 20’00”. Terza assoluta Barbara Sangalli (As Premana) in 20’10” seguita da Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 20’59” e Irene Girola (Osa Valmadrera) in 21’03”.

Le altre tappe

Prossima tappa si svolgerà giovedì 23 giugno con la Barro Vertical Race, organizzata dal Gpl Galbiate. Dalla partenza dal centro di Galbiate si va subito incontro a pendenze importanti su mulattiera e sentiero per raggiungere l’eremo del Monte Barro. Da qui piccolo tratto in discesa e 1 km di falsopiano fino all’arrivo presso la Baita degli Alpini di Galbiate, dove si svolgerà il pasta party accompagnato da una birra.

Giovedì 30 giugno la 3^ tappa San Tomaso Vertical Race, organizzata in collaborazione con Osa Valmadrera con partenza in piazza Monsignor Citterio a Valmadrera (230 metri) e salita lungo la classica mulattiera che conduce a San Tomaso (580 metri). All’arrivo pasta party per tutti.

Giovedì 7 luglio sarà la volta della 4^ tappa Civate – San Pietro al Monte (Sec Civate) e chiuderà il circuito giovedì 14 luglio la 5^ tappa Acquate – Rifugio Stoppani (SkyLario Runners).

Ciascuna delle tappe sarà un’occasione per effettuare un test di calzature da trail. Giovedì 23 giugno sarà la volta di Scott, Saucony, Scarpa e chiuderà le fila La Sportiva. Le premiazioni per i primi cinque uomini e le prime cinque donne assolute si svolgeranno alla fine di ciascuna tappa. Al termine del circuito sarà stilata una classifica finale su tre prove e saranno premiati i primi cinque uomini e donne assoluti. Premiata anche la società più vincente al maschile e al femminile. Tutti gli iscritti all’intero circuito che lo desiderano possono prenotare una t-shirt finisher con un piccolo contributo.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte online sul sito Kronaman.net. E’ possibile iscriversi alla tappa di giovedì 23 giugno al costo di 10 euro nei negozi Affari&Sport di Villasanta (Via Confalonieri 103), Lecco (Corso Bergamo 84) e 2410 Outdoor (Via Provinciale 63, Ballabio) oppure la sera dell’evento entro le 19.30. Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento della quota di 300 iscritti. Per l’iscrizione alla competitiva si ricorda di portare con sé il certificato medico agonistico. Per i primi 200 iscritti in regola con il pagamento, oltre al buono pasta party e birra ci sarà una maglietta tecnica a ricordo della manifestazione.

LA CLASSIFICA