Gran Gala’ del Calcio premiati i campioni lecchesi

Ieri sera al ristorante Orsa Maggiore una grande festa per celebrare i campioni lecchesi

LECCO – Numerose le società dilettantistiche che sono state premiate al prestigioso Gran Galà del Calcio, evento organizzato dal comitato lecchese della FIGC presso il ristorante Orsa Maggiore. La serata, caratterizzata da un’atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione, ha visto riconoscere l’impegno e la dedizione di molte realtà sportive locali, sottolineando l’importanza del calcio dilettantistico nel tessuto sociale e culturale della regione.

A fare gli onori di casa è stato il Delegato provinciale lecchese Giovanni Colombo, che ha lodato le rappresentative provinciali per la finale raggiunta da parte dei giovanissimi Under 15 e la semifinale ottenuta dagli Allievi Under 17 e soprattutto per il loro atteggiamento sportivo sia dentro sia fuori il rettangolo di gioco.

In seguito ai saluti e ai brevi interventi da parte di Roberto Nigriello (presidente del consiglio comunale) e l’assessore allo sport Emanuele Torri, hanno preso la parola Marco Grassini e Mario Tavecchio (vice presidente vicario e vice presidente del Comitato regionale) i quali hanno evidenziato l’importanza sociale dello sport dilettantistico, in particolare, il secondo ha ringraziato le segreterie delle squadre alle prese con la novità della Riforma dello sport.

Infine il commento del presidente del Comitato regionale Sergio Pedrazzini ha ricordato “l’importanza del ruolo degli adulti nella formazione dei ragazzi” e ha sottolineato “l’impatto che il decreto sport avrà sulle società dilettantistiche diminuendone fortemente le obbligazioni, dando il giusto valore al volontariato che caratterizza il calcio lecchese.”

Arrivato il momento delle premiazioni il primo onore non è stato conferito ad una squadra, bensì ad Antonio Tentori massaggiatore delle rappresentative provinciali, attivo da ben 27 anni, a cui è stata consegnata una targa celebrativa.

La prima società premiata è stata il Civate campione in prima categoria seguito a ruota dall’Oratorio Bulciago vincitore della seconda categoria.

Premiati anche il GS San Zeno e l’Oratorio Cassago vincitori, rispettivamente in seconda e terza categoria, della Coppa Disciplina ossia il trofeo che premia la squadra meno sanzionata dagli arbitri.

In seguito sul palco salgono l’ASD Barzanò vincente in terza categoria e il JL Futsal campione della Serie D calcio a 5.

La selezione Juniores regionale del Rovagnate apre lo spazio dedicato al calcio giovanile con la vincitrice del campionato Juniores provinciale, ossia il Costamasnaga subito dopo.

La Brianza Olginatese ritira la coppa del campionato Allievi regionali Elite Under 17 e l’SLDP Malgrate festeggia il campionato Allievi provinciale Under 17 vinto da imbattuti.

Per il campionato Allievi Under 16 sul palco il Calolziocorte, per i Giovanissimi Under 15 (girone A) L’Aurora San Francesco mentre per il girone B il Rovagnate e infine l’Oratorio Suello per il campionato Provinciale Under 14.

Premiata anche la squadra Giovanissimi regionali femminile della Calcio Lecco 1912, l’Energy Saving Futsal trionfante tra gli Allievi regionali Under 17 per il calcio a 5 e la Polisportiva Futura 96 per la Coppa Lombardia.

“Alzano” la Coppa Disciplina la Bellagina (Juniores provinciali e Under 17), il GS San Zeno (Under 16) e la Polisportiva Futura 96 (Under 15).