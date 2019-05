I Falchi di Lecco protagonisti assoluti al Giglio Trail

I Falchi di Lecco fanno l’en-plein. Percorso corto o lungo non cambia, i primi sono sempre loro

Vittorie e risultati a raffica per la squadra guidata dal presidente Mauro Esposito

GROSSETO – Una “gita fuori porta”, tutti assieme, ma senza dimenticare che loro sono i Falchi. E allora, perché non unire l’utile al dilettevole?

La trasferta all’Isola del Giglio è volata via tra divertimento e sport. Il gruppo partito da Lecco, che comprendeva una ventina di runners, domenica mattina ha partecipato alla Giglio Trail dominando letteralmente con sette atleti nei primi sette posti e con la vittoria al femminile nel percorso lungo, con l’intero podio nel corto e con la vittoria al femminile. Quattro classifiche e altrettante vittorie per i rappresentanti del gruppo lecchese.

Corto con Lanfranconi, Radaelli e Ugolini al maschile, Tizzoni in rosa

Va a Luca Lanfranconi in 52’57” il corto (10,6 km con 550m di dislivello), dietro un Eros Radaelli, rientrato dopo i problemi fisici di quest’inverno, al secondo posto in 55’27” a completare il podio Filippo Ugolini in 56’00”. A Micaela Tizzoni in 1h17’08” la corsa in rosa, seguono in 5^ posizione Elisa Invernizzi con 1h22’54”, in 10^ Michela Locatelli in 1h33’22”, in 17^ Maria Pia Franci in 1h44’44” e in 42^ Sara Personeni in 2h41’36”. A completare i risultati maschili il 53° posto di Matteo Spreafico in 2h41’36”.

Lungo, solo Falchi al comando, Bonanomi e Ardizzoia su tutti

Paolo Bonanomi vince il lungo (26,4 km e 1350m di dislivello) in 2h16”26, dietro Davide Perego con 2h31’14” e Michele Piloni a completare il podio con 2h32’09”; ma si prosegue col 4° posto di Dritan Driza in 2h40’43”, il 5° di Simone Turrisi in 2h41’14”, il 6° di Carlo Ratti in 2h41’14”, il 7° di Michele Valsecchi in 2h47’24” e ancora all’11° e 12° posto Luca Mauri in 2h55’09” e Carlo Bisogno in 2h55’24”, al 14° Alessio Stefanoni in 3h04’02”, al 29° Davide Ghislanzoni in 3h50’19”. Federica Ardizzoia si impone nella classifica femminile in 3h10’32”.

Una trasferta di quelle che cementano l’unità di gruppo ma anche dal lato sportivo resterà negli annali della società presieduta da Mauro Esposito per la bontà dei risultati ottenuti.