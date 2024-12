Il Badminton Lecco trionfa con oro e bronzo a Lodi

Oro e Bronzo al 2° Torneo Challenge a Livelli di S. A. Lodigiano

Alla competizione hanno preso parte tredici atleti blucelesti

LODI – La squadra del Badminton & Croquet Club di Lecco ha preso parte alla Challenge di Livello SA a Lodi, con la partecipazione di tredici atleti. In questa competizione, la società sportiva ha conquistato una medaglia d’oro e una di bronzo.

Paolo Milani conquista il primo gradino del podio nel doppio misto di livello B, in coppia con Lara Torresi (Brescia Sport Più). Dopo aver superato i gironi e acceduto al tabellone principale, la coppia si è imposta in finale contro Aste (Junior BC MI) e Ustynova (Pol di Nova), con un netto 21-8, 21-16. Nella categoria singolare maschile di livello A e nel doppio maschile di livello B, invece, non è riuscito a superare i gironi.

Esordio positivo per due giovani atleti: Sergio Curreri, di dieci anni, conquista una medaglia di bronzo nel torneo amatoriale di singolare maschile U11, mentre l’undicenne Arturo Todeschini si distingue nel singolare maschile di livello D, nel round robin a tre. Arturo vince una combattutissima partita contro Dall’Oglio (New Sport), con un 22-20, 24-22, e nel doppio maschile di livello D, in coppia con Daham Yashodha Kande, purtroppo non riesce a superare il girone.

Francesco Tomasello e Federico Lazzarini non riescono a superare i gironi nel singolare maschile e nel doppio maschile di livello A. Nicolò Borin raggiunge i quarti di finale nel doppio maschile di livello C, ma non supera i gironi nel singolare maschile e nel doppio misto. Gloria Barlassina non passa i gironi nel singolare femminile, nel doppio femminile e nel doppio misto di livello C, così come Angela del Pozzo nelle stesse categorie.

Giacomo Alippi non supera i gironi nel singolare maschile e nel doppio maschile di livello C, e nel doppio misto di livello D. Emanuela Greco non avanza oltre i gironi nel singolare femminile, nel doppio femminile e nel doppio misto di livello D. Daham Yashodha Kande non supera il girone nel singolare maschile di livello D. Infine, Paolo Poletti e Stefano Calegari non passano il girone nel doppio maschile 35 Master.

Il Vice Presidente Edvidio Milani conclude: “Oggi hanno esordito due giovanissimi atleti. Inizialmente c’era molta tensione, ma con il passare dei minuti si sono rilassati e hanno giocato davvero molto bene”.