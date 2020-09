Il ‘falco’ Lorenzo Beltrami conquista la 5° Eolo Campo dei Fiori Trail

Soddisfazioni lecchesi al Campionato Nazionale Trail Running a Brinzio

Lorenzo Beltrami dei Falchi fa sua la quinta edizione di Eolo Campo dei Fiori Trail

LECCO – Lorenzo Beltrami dei Falchi di Lecco vince incontrastato la 5^ edizione speciale dell’Eolo Campo dei Fiori Trail. Un nuovo tracciato di SkyTrail di 15 Km e 900 m di dislivello positivo che ha messo a dura prova tutti i 400 Trail Runner che si sono presentati questa mattina a Brinzio, in provincia di Varese.

Lorenzo Beltrami (classe 1995) si è classificato 1° assoluto con un tempo di 1h12’55’ vincendo sia il Trofeo Campo dei Fiori Trail 2020, che il Titolo Nazionale e Regionale di specialità Trail Running C.S.A.In. corto.

Seguono, nella classifica assoluta, i due fratelli Delorenzi con un tempo rispettivamente di 1h15’07’’ per Roberto (1997; Team Vibram) e 1h15’13’’ per Marco (1999; Pini Factory Racing). Provenienti dalla vicina Svizzera, corrono spesso in coppia ottenendo sempre ottimi risultati.

Al 4° posto assoluto Simone Diviggiano (1977) della Vam Race (1h18’07’’). Mentre al 5° posto il Campione in carica, il grande Stefano Rinaldi dell’Insubria Sky Team Asd-Team Hoka (1988;1h18’53’’) che l’anno scorso ha vinto la Kratos 90K conquistando così il Trofeo 2019 e il Titolo di Campione Nazionale e Regionale Trail Running distanza lunga.

La Classifica Nazionale e Regionale quest’anno mantiene lo stesso podio dato che i vincitori risiedono tutti in Lombardia. Dopo Lorenzo Beltrami, troviamo Simone Diviggiano e Stefano Rinaldi, 2° e il 3° posto del Campionato Nazionale e Regionale di Trail Running C.S.A.In. distanza corta. A premiarli il Vice Presidente Sezione Lombardia Rodolfo Lotti rappresentante dell’Ente di promozione sportiva C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) patrocino dell’iniziativa.

Il podio femminile ha visto una formidabile specialista di SkyTrail, l’italiana Anna Cremonesi (Atletica Malnate) conquistare il 1° posto assoluto della classifica femminile con un tempo di 1h39’03’’. Come per Lorenzo Beltrami, anche Anna porta a casa il Trofeo Campo dei Fiori Trail 2020 e il Titolo Nazionale e Regionale di specialità Trail Running C.S.A.In. corto.