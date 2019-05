Il Lazzoduro torna a Lecco: gli “alpinisti a motore” pronti per affrontare 700 Km e 30 passi

Dopo alcune edizioni il Lazzoduro torna a Lecco, partenza l’8 giugno dalla Canottieri

Presentato l’evento organizzato dal Moto Velo Club Lecco: percorso rinnovato e iscrizioni sold-out

LECCO – Si chiama Lazzoduro perché nelle prime edizioni il tracciato visto su una cartina disegnava un lazzo da cowboy.

Al via sabato 8 giugno l’edizione 2019 del motogiro Lazzoduro, la sfida non

competitiva di endurance, giunta alla 15^ edizione, organizzata dal Moto Velo Club

Lecco.

Il club nato nel 1922 è ricordato in particolare per l’organizzazione, dal 1961 al 2003, della cronoscalata Ballabio-Resinelli.

Il Lazzoduro, nato quasi per scherzo da un gruppo di amici, oggi è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di moto di tutta Italia ed Europa.

Partenza tra le 5 e le 6 (del mattino) dell’8 giugno dalla Canottieri di Lecco e arrivo a Livigno, lungo un magnifico percorso tra curve e incantevoli passi di montagna.

I dettagli del tracciato verranno resi noti solo qualche ora prima della partenza, si sa solamente che i motociclisti dovranno affrontare 700 chilometri di curve e 30 passi alpini tra cui, neve permettendo, anche lo Stelvio.

Gli organizzatori, anche quest’anno, hanno raggiunto in breve tempo il numero massimo dei partecipanti “costringendo” così il Moto Velo Club Lecco a chiudere anticipatamente le iscrizioni.

L’edizione 2019 del Lazzoduro è stata presentata nella sala consiliare del comune di Lecco.

“Ospitare a Lecco un evento sportivo di questo genere e di questa caratura – ha sottolineato l’assessore allo sport del comune di Lecco Roberto Nigriello – rappresenta una bella occasione per portare all’attenzione della cittadinanza e dei sempre più numerosi visitatori di Lecco un mondo che siamo soliti conoscere per lo più attraverso la televisione e la rete. Tra gli appassionati di moto, e con tutta probabilità tra i partecipanti al Lazzoduro, ci sarò anche io. Grazie al Moto Velo Club Lecco per l’impegno che mette nell’organizzare questa manifestazione”.

“Con piacere torniamo a partire da Lecco anche a fronte del supporto fornito dal

comune questa edizione numero 15 – commenta il presidente del Moto

Club Lecco Fabrizio Bianchi -. Il 2019 porta con sé un nuovo percorso che ci ha portato la definizione di ‘alpinisti a motore’. Il Lazzoduro prosegue nel solco della passione che Giancarlo Colombo ci ha tramandato e che ha portato gli associati a sondare il muro dei 280″.

Alla presentazione, condotta dal giornalista esperto di motori Oscar Malugani, hanno partecipato anche il presidente FMI Lombardia, Ivan Bidorini; i consiglieri del Moto Velo Club Matteo Negri e Claudio Invernizzi e Alberto Laineri, sponsor di Honda che, insieme ad altri 6 intrepidi, affronterà il Lazzoduro con uno scooter Super Cub 125.

Presente anche Luca Colombo che, dopo aver attraversato il lago in sella a una speciale moto, a breve tenterà di superare il record dei 100 Km/h sull’acqua sempre con una speciale motocicletta.

Una manifestazione ad altissimo livello frutto della caparbietà di chi l’ha pensata ed è riuscito a portarla avanti in tutti questi anni. L’augurio, ovviamente, è che il meteo sia dalla parte dei motociclisti che, però, non temono nulla: “In caso di cattivo tempo abbiamo studiato un piano B!”