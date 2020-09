Il lecchese Renato Dell’Oro 11° all’Aquaticrunner

La vittoria è andata a Daniel Hofer

Renato Dell’Oro undicesimo posto

LECCO – Sabato agonistico tra Grado e Gorizia per Renato Dell’Oro, in gara all’Aquaticrunner, la più longeva manifestazione italiana di swimrun con la sue sette edizioni, che nell’occasione assegnava anche i tricolori individuali. Un evento che prevedeva 19 transazioni tra nuoto/corsa, per un totale di 6,3 km di nuoto e 26,7 km di corsa.

La vittoria è andata a Daniel Hofer, portacolori del Venus Triathlon, capace di completare la sua fatica in 2:29.24. Bravo anche Renato, 11° assoluto in 2:55.58 con il secondo posto di categoria tra i C40M. “È andata abbastanza bene, anche se avrei voluto entrare nella top ten ma non ci sono riuscito per un soffio. – Racconta Dell’Oro – Complice anche una comunicazione sbagliata nella penultima frazione di nuoto che mi ha fatto perdere il contatto col mio gruppetto e almeno un paio di minuti. Ho dato tutto quello che potevo e sono contento della mia prova”.

Un buon test quindi per il nostro portacolori, abituato però ad altri tipi di percorsi: “Gara decisamente non adatta a me, con troppo nuoto e corsa in pianura, ma sempre molto bella ed emozionante. Mi sembra che il livello si stia alzando e ne sono contento. Anche se perdo qualche posizione, vuol dire che poco a poco lo swimrun si sta diffondendo anche in Italia, cosa possibile soprattutto grazie agli sforzi e all’abnegazione di chi, nonostante tutto, organizza eventi e gare. Gli eroi di giornata sono gli organizzatori e i volontari che ci hanno permesso di divertirci” conclude Renato.