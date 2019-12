Il Pedale Lecchese premia i suoi atleti durante la cena sociale

Ad Abbadia la cena sociale del team Pedale Lecchese

Tanti premiati: “Annata indimenticabile”

LECCO – Si è svolta ieri sera la tradizionale cena sociale del Pedale Lecchese. Quasi un centinaio tra vecchi e nuovi soci si sono ritrovati al ristorante Babàdulac di Abbadia Lariana.

Molti gli atleti da premiare, a cominciare dai campioni sociali Spandri Luca, Rumi Claudio e Sogos Tiziana, proseguendo con Pozzi Alberto e Panzeri Ivano per la qualità e quantità di gare disputate e per finire con Valsecchi Steppo Stefania per la sua avventura estiva (periplo dell’Italia da Bordighera a Trieste) e Spreafico Carlo e Valsecci Isidoro che hanno brillantemente concluso la Parigi-Brest-Parigi.

A conclusione di una annata indimenticabile sia a livello dei singoli atleti che di squadra (Randoalrio, Valtellina Extreme, Challenger Master Lecco, GF Don Guanella, MF Casartelli ) tutti gli atleti presenti sono stati comunque premiati.

Ospiti il sig. Readelli Carlo in rappresentanza della FCI di Lecco, il sig. Pirovano Massimo già presidente del Museo del Ghisallo e da sempre impegnato nella sicurezza dei ciclisti sulle strade, e gli sponsor Cartiera dell’Adda, Unicalce, Publistile e Banca Leonardo.