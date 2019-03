La squadra di coach Damiani pareggia 18-18

Daniele Cavallo sbaglia il calcio della potenziale vittoria

BERGAMO – Poteva essere un’inattesa vittoria in rimonta, invece si è trasformata in un pareggio che non scontenta nessuno. La trasferta dei leoni lecchesi a Bergamo muove la classifica, anche se un pizzico di rammarico resta.

L’inizio di gara è un’ondata bluceleste e per un quarto d’ora ci sono solo i lecchesi in campo, capaci di segnare un calcio di punizione con Carlo Sala e due mete non trasformate, una di Shalby in maul e una di Luca Alippi (0-13). Il giallo preso da Azim però cambia l’inerzia della partita e Bergamo riesce a mettere a segno due calci di punizione, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 6-13.

Nella ripresa il Lecco è sfortunato: un calcio di punizione degli orobici colpisce il palo, gli avversari sono più lesti e lo trasformano in meta (11-13). Al decimo è ancora il Rugby Bergamo a segnare (18-13), con i lecchesi in ampia sofferenza. Uno sforzo di volontà dei ragazzi di Sebastian Damiani porta però alla seconda meta di maul, questa volta firmata da Fumagalli. Sul piede di Daniele Cavallo, a pochi istanti dalla fine del match, ci sarebbe la trasformazione della vittoria; purtroppo il lecchese sfiora solo il palo da posizione angolata e la gara finisce con un pareggio a quota diciotto.

“Ci resta il rammarico per l’occasione persa proprio sul finale. Loro comunque sono una buona squadra, giovane. Alla fine credo che il pareggio sia il risultato più giusto” dichiara il dirigente bluceleste Renato Riva.

RUGBY BERGAMO – RUGBY LECCO 18-18

Mete: Shalby; Alippi; Fumagalli.

Calci di punizione: Sala.