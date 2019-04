Primo tempo eccellente dei lecchesi, rimontati nella ripresa

Due mete per Luca Alippi

CASALE MONFERRATO – Il Rugby Lecco di Sebastian Damiani spaventa il Monferrato Rugby, attuale seconda forza del girone A di Serie B. La squadra bluceleste, dopo un gagliardo primo tempo, crolla nella ripresa anche a causa di qualche fischio piuttosto controverso.

Il Rugby Lecco sorprende i quotati avversari col suo gioco veloce. I blucelesti partono forte e al sesto minuto sono già sul punteggio di 0-10 grazie alla meta di Luca Alippi – trasformata da Daniele Cavallo – e al calcio di punizione dello stesso Cavallo. La marea bluceleste non si ferma e prima della fine del tempo la squadra di coach Damiani va in meta altre due volte con Alippi e Francesco Mauri. La segnatura di Monferrato, fra le ultime due mete blucelesti, manda le squadre negli spogliatoi su un fantastico 5-20.

Nella ripresa si suona tutt’altro spartito. Il giallo a Molteni (6′) viene seguito da un paio di mete dei padroni di casa. Al 26′ un altro giallo a Samuele Locatelli lascia per la seconda volta il Rugby Lecco in quattordici uomini e Monferrato ne approfitta per segnare altre due mete prima del rientro del giovane talento bluceleste. Il calcio di punizione di Daniele Cavallo fissa il punteggio sul 29-23 finale, col Rugby Lecco che prova inutilmente a segnare la meta della potenziale vittoria.

MONFERRATO RUGBY – RUGBY LECCO 29-23

METE: Alippi (tr. Cavallo), Alippi, Mauri

CALCI DI PUNIZIONE: Cavallo (2).