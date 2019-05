I leoni espugnano la Valtellina con quattro U18 in campo.

Esordio in Serie B per il giovane Pandiani.

SONDRIO – Rugby Lecco corsaro in Valtellina. La squadra di coach Sebastian Damiani espugna il difficile campo di Sondrio e lo fa nella maniera migliore, con quattro diciottenni del settore giovanile in campo.

Sono i blucelesti i primi ad andare in meta con Turati al settimo minuto, ma Sondrio è pronta e reattiva e risponde subito. Il Lecco mette a segno una meta tecnica, Sondrio risponde ancora e il diciottenne Samuele Locatelli segna la meta che manderà tutti negli spogliatoi sul punteggio di 12-17.

La ripresa inizia in sordina per la squadra bluceleste: Sondrio segna due mete in meno di un quarto d’ora e prende la testa della partita (17-22). La reazione del Rugby Lecco è veemente. Prima Alippi e poi ancora Locatelli oltrepassano la linea di meta, con Carlo Sala che le trasforma entrambe. All’ultimo minuto lo stesso Sala può segnare il calcio di punizione che fisserà il punteggio sul 22-39 finale.

“I ragazzi hanno fatto una buona prestazione – dichiara il dirigente accompagnatore Renato Riva – sono molto soddisfatto soprattutto dei quattro ragazzi dell’U18, compreso l’esordiente Pandiani. A due giornate dalla fine il sogno sarebbe agguantare il quinto posto in classifica.”

RUGBY SONDRIO – RUGBY LECCO 22-39

Mete: Turati; meta tecnica; Locatelli S. (2, una tr. Sala), Alippi (tr. Sala)

Calcio di punizione: Sala.