Incetta di medaglie per il Badminton Lecco a Malles

LECCO – Week-end ricco di successi per Badminton & Croquet Club Lecco: cinque le medaglie che complessivamente la società è riuscita a conquistare a Malles, in Val Venosta, durante il 2° Torneo Superseries.

Schierati tre atleti capaci tutti di distinguersi e mettersi al collo due medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo. Il bottino più grande a Mattia Cattaneo, autore di ottime prestazioni: suoi i due ori, il primo nel SM U13 vincendo la semifinale in due set contro Gozzi (Uberetsch) 21*19 21*14 e la finale molto più complicata contro Veronese (Arena Badminton) 21*14 17*21 21*12, e la seconda nel XD U13 in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals) in finale contro le teste di serie n.1 Tabaglio/Falchetti (GSA Chiari) 21*9 21*8.

Ad aggiungersi al palmares di Cattaneo anche l’argento nel DM U13 in coppia con Luca Tabaglio (GSA Chiari), con finale persa dopo due combattutissimi set contro gli altoatesini di Malles Pichler/Renner che hanno dato come risultato finale 22*24 21*23 .

Buon sangue non mente: argento anche per Alex Cattaneo, fratello minore di Mattia che nonostante abbiamo solo 7 anni ha vinto cinque delle sei partite del SM nella categoria U11. Ciliegina sulla torta il bronzo conquistato da Paolo Milani, medaglia sudata ai quarti in tre set contro il suo compagno di doppio Lechthaler 13*21 21*11 22*20, perdendo poi in semifinale contro il forte atleta bresciano Volpi (Brescia Sport Più) con un secco 11*21 3*21.

Nel DM in coppia con Fabian Lechthaler (ASV Mals) Milani lascia agli ottavi contro Bernardi/Gurschler (ASV Mals), anche qui con una tiratissima partita in tre set 21*19 19*21 21*23, mentre nel XD in coppia con Rosa Efomo De Marco (GS Paralimpico Difesa) esce sempre agli ottavi contro Frener (Brixen)/Hey (Uberetsch) 12*21 18*21.

Trasudano di soddisfazione le parole del vicepresidente Edvidio Milani, nonché coach durante la trasferta: “La crescita di Mattia è sotto gli occhi di tutti, migliora di torneo in torneo. Il fratellino Alex pur giocando contro atleti più grandi raggiunge sempre ottimi risultati così come Paolo che in questo weekend ha fatto un’ottima prestazione e spero continui su questa strada. Tornare da un Torneo Superseries con questi risultati è una grande soddisfazione, complimenti ragazzi. Grazie anche a Nicola e Chiara genitori di Mattia e Alex che con grande sacrificio partecipano a tutte le trasferte”.