LECCO – GIANA ERMINIO 1-2: D’Anna (L) 82′, Mutton (G) 91′ e 96′

Una doppietta di Mutton nel recupero ribalta il vantaggio di D’Anna

Il primo tempo

La prima occasione del match la crea la Giana Erminio, che all’8′ si rende pericolosa con Montesano con un’azione da corner. Al 24′ gli ospiti si fanno vedere per due volte in attacco, prima con Cortesi e poi con Solerio.

Qualche minuto più tardi sono invece i blucelesti a proporsi in avanti; Maffei viene liberato alla perfezione davanti a Marenco ma il guardalinee alza la bandierina fermando una potenziale occasione da rete. Sulla decisione dell’assistente di gara restano però molti dubbi.

Prima dell’intervallo Moleri serve un’ottima palla in profondità a Maffei; l’esterno questa volta parte in posizione regolare ma Marenco è provvidenziale nel chiudere in uscita. Allo scadere l’estremo difensore ospite compie una nuova importante uscita su Capogna.

La ripresa

In avvio di secondo tempo la Giana Erminio va subito alla conclusione con Cortesi. Sul fronte opposto Migliorini impegna con una botta dalla distanza Marenco. Al 61′ è Scaccabarozzi ad impegnare Marenco mentre al 63′ Bacci fa buona guardia su un tiro di Zulli.

Al 67′ Gaburro inserisce Chinellato al posto di Capogna. La punta ci mette solamente cinque minuti ad andare in rete ma l’arbitro annulla il gol per una posizione di off-side.

Il Lecco a questo punto inizia ad insistere maggiormente e all’82’ raccoglie i frutti del proprio forcing, quando D’Anna realizza la rete dell’1-0 sfruttando un perfetto assist di Maffei.

Finale amaro

A meno di dieci minuti dal 90′ a Malgrati e compagni resterebbe solo da amministrare il vantaggio ma nei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara succede quello che in pochissimi si aspetterebbero.

Al 91′ Mutton pareggia i conti dopo un batti e ribatti in area lariana e al 96′ lo stesso Mutton gela il “Rigamonti-Ceppi” siglando la rete del 2-1.

Domenica prossima i ragazzi di Gaburro torneranno nuovamente in campo per la Coppa Italia. Questa volta l’avversario, da affrontare in trasferta, sarà l’Albinoleffe.