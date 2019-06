Italiani Allievi, fantastico tris per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Atletica. Incredibile trasferta per i lecchesi impegnati per tre giorni ai campionati italiani di atletica di Agropoli (Sa)

Campionati nobilitati da due primati italiani.

AGROPOLI – Campionati partiti col botto subito nella seconda giornata con lo strepitoso primato italiano nel salto in lungo femminile dove Larissa Japichino atterra dopo un lungo volo interminabile a 6,64m con 11 cm in più del primato di Maria Chiara Baccini che lo deteneva dal 1998, con questa misura l’azzurra figlia d’arte (Gianni Japichino astista e Fiona May lunghista) si issa in vetta alle graduatorie mondiali stagionali.

Ancora un primato ad impreziosire la 54^ edizione dei campionati, Alessandro Sion nel decathlon con 7064 punti, lo strappa al nostro Marco Leone che nel 2015 aveva ottenuto 6760 punti.

Tre titoli italiani per i giallo blu, 100hs; peso e 4x100m.

Ben tre titoli italiani portati in riva al lago, nella terza giornata una strepitosa staffetta 4x100m composta da Lisa Galluccio, Clarissa Boleso, Alessia Gatti e Veronica Besana portano il testimone al traguardo in 47”38 vincendo la 4^ serie con quasi 1” di vantaggio sull’Atl Stud Rieti Andrea Milardi che aveva vinto la 3^ serie in 48”8 e sarà alla fine medaglia d’argento.

Patrick Olcelli da quest’anno passato nelle file giallo blu dopo aver gareggiato sin dalla categoria Esordienti nell’Us Bormiese, dopo il 16,11m ottenuto in qualificazione, già al 2° lancio fa capire di non fare sconti a nessuno e piazza un bel 16,86m aggiornato al lancio successivo a 17,03m misura che vale la medaglia d’oro e il titolo italiano.

Ma c’è ancora da sperare, Veronica Besana sa che può bissare il titolo conquistato lo scorso anno ma sulla sua strada l’amica rivale Larissa Japichino, già dalle qualifiche le due atlete si dimostrano in gran forma, 13”67 per la lecchese, 13”79 per la fiorentina, si va alle finali e tutto deve andare per il verso giusto, parte forte la lecchese e prende un leggero vantaggio e resiste al ritorno vemente della rivale, le due atlete concludono ai primi due posti con la lecchese a fermare il cronometro a 13”49 miglior prestazione europea dell’anno tra le Allieve, per la toscana 13”55 e primato personale.

Anche due bronzi per i giallo blu.

Il primo lo mette al collo la mezzofondista Laura Renna in gara sugli 800m; vince di autorità la 4^ serie col nuovo personale di 2’13”49 battendo la rappresentante della Merate Atl Promoline Sofia Bonanomi che piazza un 2’14”67 tempo che gli vale la finale, le due lecchesi all’atto conclusivo strapazzano i rispettivi primati e Laura con 2’11”18 ottiene anche il nuovo primato provinciale di categoria mentre Sofia con 2’11”70 a concludere al 4° posto.

L’ultimo bronzo lo mettono al collo le ragazze della staffetta 4x400m; Lisa Galluccio, Arianna Bellani, Alessia Gatti e Clarissa Boleso con 3’57”20 concludono sul gradino più basso del podio alle spalle delle imprendibili milanesi della Bracco oro in 3’53”75 ma a un soffio dalle reatine che sono argento con 3’56”80.

Gli altri risultati dei lecchesi:

100m: 5^ Alessia Gatti 12”09 in batteria, 12”12 in finale p.p. 24^ Giorgia Mameli 12”42 p.p. (Pol Libertas Cernuschese)

400m: 5° Abenezer Mandelli 49”96 in batteria, 49”75 in finale p.p.

Eptathlon: 5^ Andrea Chiara Pozzi 4465 punti p.p. 11^ Valentina Gilardoni 4244 punti p.p.

Eptathlon: 5^ Andrea Chiara Pozzi 4465 punti p.p. 11^ Valentina Gilardoni 4244 punti p.p. Triplo: 6^ Elisa Nobili 11,65 in qualifica, 11,71m in finale p.p.

1500m: 11^ Laura Renna 4’53”17, 22^ Ilaria Menatti 4’55”53 (Us Derviese).

Peso: 12^ Federica Dozio 12,55m (Gs Virtus Calco).

10km marcia: 14° Amos Vittori 50’24”51, 22° Luca Ghislandi 55’16”92.

Martello: 15^ Clelia Corti 45,67m.

Giavellotto: 15° Simone Buzzella 50,26m (Us Derviese).

400m: 15^ Clarissa Boleso 58”95, 18^ Lisa Galluccio 59”3.

2000sp: 17^ Camilla Valsecchi 7’35”12 p.p. 31^ Marta Crippa 7’53”17 p.p.

Giavellotto: 19^ Federica Dozio 35,12m (Gs Virtus Calco).

Alto: 21° Soueido Sinka 1,75m.

5km marcia: 23^ Elisabetta Ippoliti 27’42”49.

3000m: 27° Giovanni Di Dio 9’14”38 (Gs Virtus Calco)

200m: 34^ Giorgia Mameli 26”51 (Pol Libertas Cernuschese)

110hs: 35° Davide Colombo 15”40 p.p.

400hs: Arianna Bellani 1’09”40.

Hanno partecipato con poca fortuna anche Mattia Tacchini squalificato sui 200m, Daniele Uccheddu nel salto triplo dove fa tre nulli in qualifica, e Irene Arlati che non conclude la gara dei 3000m e rinuncia a i 1500m, Patrick Olcelli nel disco con tre nulli.