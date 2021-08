Kayak. Riva e Corti convocati per i campionati europei Junior

Ottimo risultato per i ragazzi del CK Rivabella

In gara a Solkan (Slovenia) dal 23 al 28 agosto 2021

LECCO – La FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak ha ufficializzato in questi giorni le convocazioni per i campionati europei giovanili di Canoa Discesa che si svolgeranno a Solkan (Slo) dal 23 al 28 agosto 2021. Grande soddisfazione per il CK Rivabella che vedrà due atleti al via della manifestazione: Lorenzo Corti e Luca Riva.

Riva e Corti faranno parte della squadra Kayak Junior maschile insieme a Matteo Muzio (Shock Wave Sports) e Marco Jonathan Allen (CUS Pavia). I due atleti hanno iniziato a gareggiare col CK 90 Vercurago e, da questa stagione, vestono la divisa del CK Rivabella, neonata società lecchese.

I campionati europei Junior sono riservati ad atleti nati tra il 2003 e il 2004, per questo sorprende in maniera positiva la convocazione di Corti (2005), in grado di eccellere contro atleti di due anni più grandi.

“Per noi è ovviamente una grande soddisfazione avere due atleti convocati con la maglia della nazionale giovanile – dichiara il presidente del CK Rivabella Claudio Bettinazzi – sono sicuro che per Lorenzo e per Luca sarà un’esperienza molto formativa, sia a livello tecnico che mentale.