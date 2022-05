Il ritorno della “Belèe de Cursa”, la gara non agonistica promossa dal rione di Belledo

In seicento al via, le iscrizioni si erano subito esaurite in pochi giorni

LECCO -Belledo è tornata a correre domenica mattinata: dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, ha ripreso per la sua 14esima volta la “Belèe de Cursa“, la gara non competitiva aperta a tutti, dagli atleti alle famiglie, organizzata dal G.S. Belledense.

Seicento è la quota massima di posti che sono stati previsti per questa edizione, un numero chiuso dovuto ancora all’emergenza sanitaria, che è stata subito raggiunta in pochi giorni:

“In quattro giorni eravamo già sold out – racconta il presidente del gruppo sportivo, Lorenzo Gilardi – è stata una grande soddisfazione, perché dopo due anni di stop temevamo una partecipazione più bassa e invece abbiamo avuto una risposta spettacolare dalla gente”.

Trecentocinquanta i partecipanti alla 6 km, che si è svolta solo su strada asfaltata, tra cui tante famiglie con bambini, e duecentocinquanta invece gli sportivi iscritti alla 11 chilometri. I due tracciati si dividono a Maggianico alta, con ritorno verso Belledo per il percorso breve e che è proseguito sui sentieri verso Neguggio per raggiungere Acquate e scendere a Germanedo, per poi tornare all’arrivo di Belledo.

“Una manifestazione – sottolinea Gilardi – che unisce a suo modo alcuni rioni della città” Tra i partecipanti anche il sindaco Mauro Gattinoni e l’assessore allo sport, Emanuele Torri.

I PREMIATI

6km femmine

1 Sofia Piazza

2 Daniela Busnelli

3 Simona Crotti

6km maschile

1 Lorenzo Bonasio

2 Abbondio Ravasi

3 Filippo Astorino

11 km femmine

1 Cristina Germozzi

2 Carolina Brambilla

3 Elena Rusconi

11km maschi

1 Eros Radaelli

2 Luca Lanfranconi

3 Simone Gilardi

Premio Alex Crippa (miglior giovane femmina)

Marta Amadini

Premio Luca Corti ( miglior giovane maschio)

Filippo Astorino

GALLERIA FOTOGRAFICA