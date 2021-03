La Ginnastica Archè ai campionati Fgi di Ginnastica Ritmica

Ottimo esordio per Martina Rocchi nel campionato Silver LA1

Bene anche Diana Ihnatchenko, Letizia Meoli e Maddalena Rotasperti

LECCO – E’ ripartita con il settore Ritmica la partecipazione alle competizioni “in presenza” per Ginnastica Archè. L’emergenza sanitaria tuttora in corso consente la partecipazione ad allenamenti e gare solamente ad atleti tesserati agonisti che partecipano ai campionati che il Coni riconosce di interesse nazionale (e alle relative fasi di qualificazione). Ginnaste e ginnasti dei gruppi promozionali della Asd Archè hanno potuto così proseguire la preparazione in vista della partecipazioni a tali competizioni, a partire da quelle organizzate dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Il Campionato Individuale FGI Silver ha registrato l’ottimo esordio di Martina Rocchi, che sabato 6 marzo ha preso parte alla prima prova di campionato Silver LA1 come individualista e, con i suoi esercizi a corpo libero e palla, è riuscita a guadagnarsi l’11° posto su 33 ginnaste.

Sabato 13 marzo è stata la volta del debutto di Diana Ihnatchenko, che ha partecipato alla prima prova di Campionato Silver LB1, sempre come individualista. Nonostante il livello fosse molto alto, Diana ha affrontato i suoi esercizi a corpo libero e cerchio con grande determinazione.

Nel weekend successivo, nuovo esordio come individualiste per Letizia Meoli e Maddalena Rotasperti nella prima prova di Campionato Silver LC: sabato 20 marzo, la prima a scendere in campo gara a corpo libero e cerchio è stata Letizia che, nonostante una perdita dell’attrezzo, ha affrontato con grande determinazione il resto della competizione. Grande prova di carattere anche per Maddalena che ha eseguito i suoi esercizi a cerchio e clavette in modo pulito, dimostrando tutti i miglioramenti fatti negli ultimi mesi.

Soddisfatte le istruttrici Lisa Brizzolara ed Elisa Frigerio, contente per il lavoro svolto dalle proprie ginnaste, che sono ora pronte a cominciare la nuova preparazione per la gara di squadra e continuare a migliorare in vista delle gare Nazionali. L’auspicio di Ginnastica Archè è che la situazione sanitaria possa migliorare quanto prima, per consentire al più presto il ritorno in palestra di ginnaste e ginnasti di tutti i gruppi, e per riaffermare il ruolo sociale, educativo e ricreativo dello Sport che, in ogni sua forma, deve essere accessibile a tutti.