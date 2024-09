La Pallavolo Picco Lecco presenta la nuova stagione: “Vogliamo essere la migliore società per il territorio”

La serata, svoltasi al Politecnico, è stata l’occasione per approfondire i nuovi progetti

“L’indice di sportività pubblicato dal Sole24ore attesta Lecco nella top 10 da diversi anni; in tema di tasso di pratica sportiva per i bimbi siamo imbattibili” commenta il sindaco Gattinoni

LECCO – Oltre 200 atlete distribuite in 11 squadre e il minivolley, progetti sociali, culturali e tanto altro. Sono questi gli ingredienti del successo dell’evento di presentazione della Pallavolo Picco Lecco ospitato nell’aula magna del Politecnico di Milano, sede di Lecco. Una serata, quella di venerdì, che ha sancito l’inizio della stagione alla presenza di Istituzioni, partner, genitori e di tutte le squadre della storica società biancorossa.

“E’ davvero fantastico vedervi in questa sala – dice Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco -. Dopo un’estate di grandi successi con le nazionali, è un onore per me celebrare una realtà che offre un vivaio eccezionale. L’indice di sportività pubblicato dal Sole24ore attesta Lecco nella top 10 da diversi anni; in tema di tasso di pratica sportiva per i bimbi siamo imbattibili”. Una soddisfazione espressa anche da Giacomo Zamperini, consigliere regionale: “Siamo di fronte a una società che non solo consolida il successo della sua prima squadra, ma fa un lavoro eccezionale con i giovani. Un orgoglio per il territorio e per la nostra Regione”.

Un tema, quello del rapporto con la comunità locale, evidenziato anche dal presidente Fipav Milano, Monza e Lecco, Massimo Sala. “Molte volte lo sport è visto come antagonista dello studio, invece nello sport abbiamo il tasso più alto di laureati. Sono orgoglioso di testare con mano la collaborazione di una realtà come il Politecnico con la Picco”.

“Non vogliamo essere la migliore società sul territorio, ma per il territorio- ha precisato Dario Righetti, presidente della società Picco Lecco – “Dobbiamo guardare al futuro, con un occhio attento al presente. Stiamo facendo un percorso importante: le borse di studio, l’adozione a distanza di una bambina in un Paese svantaggiato, progetti culturali e green. Grazie di cuore a tutti, specie al supporto di mia moglie che mi segue da sempre in questa splendida avventura”.

La serata è stata l’occasione per approfondire alcuni speciali progetti. Il professor Marco Tarabini e il tecnico Lorenzo Vergani hanno spiegato l’attività realizzata in collaborazione tra Politecnico e Picco. “Per il terzo anno consecutivo le ragazze del giovanile faranno diversi test: salto e caduta, forza isometrica e di equilibrio. Distribuiremo un passaporto dell’atleta: le ragazze avranno un documento che racconti la loro evoluzione, mentre a noi tecnici servirà per osservare eventuali criticità nel lavoro fisico”. Una duplice valenza espressa anche dal professor Tarabini: “Ho giocato a pallavolo da una vita, conscio del valore che lo sport ha nella nostra esistenza. Politecnico vuole parlarvi del binomio sport e cultura nella crescita. Il nostro augurio è che alcune di voi saranno ingegneri e architetti tra alcuni anni”.

Immancabile un affondo sul tema green e la nuova sinergia con la società Oxygen di Roberto Ferrieri. “E’ la prima collaborazione con una realtà sportiva. I valori della pallavolo ben si legano a quelli ambientali e dei processi. Anche una società sportiva emette CO2, ma daremo una mano alla Picco per ottenere una certificazione e essere più sostenibile”.

La serata si è conclusa con una splendida sfilata delle squadre: dal minivolley fino alla prima squadra. La serie C(U18 eccellenza) è stata accompagnata da Acciaitubi, la prima divisione (U16 eccellenza) da Reale Mutua Bulciago, la seconda divisione (U14 eccellenza) da Sime Energia, la terza divisione(U18 territoriale) da Kapriol mentre la terza divisione (U16 territoriale) da Centro servizi immobiliare.

La prima squadra capitanata da Federica Piacentini ha sfilato accanto alle giocatrici del giovanile ed è stata accolta da un bellissimo applauso. Un grazie particolare a Orocash, partner del sodalizio per l’A2.

“Al trofeo Bellomo abbiamo vinto contro Albese e sfiorato la vittoria contro Cremona – ha precisato Gianfranco Milano -Due team che hanno la squadra costruita per il salto di categoria. Noi abbiamo puntato su un gruppo giovane e in gran parte nuovo. Controlleremo al meglio il fattore emotivo nell’esordio contro Pisa la prossima settimana e cresceremo insieme partita dopo partita”.

L’evento si è concluso con un piacevole apericena offerto da Mediolanum.