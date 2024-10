La rappresentativa Como/Lecco seconda alla Mi-Teen 2024

Domenica a Milano il trofeo dedicato alle rappresentative provinciali categoria Ragazze/i

Vince la squadra di Bergamo, al terzo posto la rappresentativa Milano/Monza/Lodi

MILANO – Domenica si sono svolte le gare del Trofeo Mi-Teen 2024 dedicate alle rappresentative provinciali per la categoria Ragazzi/e. Undici rappresentative, 16 gare più due staffette, 2 atleti per ogni gara, 24 punti al primo classificato e scalando di un punto fino al 22° posto con 3 punti.

Nella classifica femminile per le rappresentative primo posto per Brescia con 170 punti, al 2° posto Torino con 169 punti, 3° posto per Milano/Monza/Lodi con 168 punti, al 4° posto Como/Lecco e Bergamo a 166 punti. Nella classifica maschile al primo posto la rappresentativa Bergamo con 177 punti, Como/Lecco 2^ con 175 punti, al 3° posto Milano/Monza/Lodi con 166 punti.

Nella classifica generale del trofeo vince Bergamo con 343 punti, a soli 2 punti la nostra rappresentativa Como/Lecco con 341 punti, chiude il podio Milano/Monza/Lodi con 334 punti. Seguono al 4° posto Brescia con 326 punti, al 5° posto Torino con 311 punti, al 6° posto Novara con 277 punti, al 7° posto Cremona con 260,5 punti, all’8° posto Alessandria con 230 punti, al 9° posto La Spezia con 223,5 punti, al 10° posto Sondrio con 214 punti e all’11° posto Pavia con 170,5 punti.

Nella nostra rappresentativa ci sono ben 11 atleti delle società lecchesi, a cui si aggiungono altri 6 atleti lecchesi delle 2 staffette 4x100m. Nei 60hs Lucio Arienti (Up Missaglia) vince con 8”95, Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) 2° con 9”09 p.p., Maissara Iwena (Cs Cortenova) 2^ sui 60m con 8”28, Luca Brivio (Up Missaglia) 2° nel salto in alto con 1,58m p.p.. Vince la staffetta 4x100m di Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Francesca Dell’Acqua (Atl Rovellasca), Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia), Maissara Iwena (Cs Cortenova) con 51”64.

Tutti i risultati della rappresentativa Como/Lecco

60hs

4^ Maria Amalia Jeffrey 10”07 (Up Missaglia), 6^ Anna Sagliocco 10”19 (Atl Triangolo Lariano).

1° Lucio Arienti 8”95 (Up Missaglia), 2° Tommaso Pirovano 9”09 p.p. (Merate Atletica Promoline).

60m

2^ Maissara Iwena 8”28 (Cs Cortenova), 6^ Francesca Dell’Acqua 8”68 (Atl Rovellasca).

5° Brando Tessitore 7”92 (Ag Comense), 13° Sasha Stefano Villa 8”62 (Up Missaglia).

1000m

6^ Caterina Perrisinotti 3’20”92 (Atl Alto Lario), 8^ Chiara Panzeri 3’25”99 (Atl 87 Oggiono).

6° Filippo Mandelli 2’57”70 p.p. (Team Pasturo), 8° Luca Tunesi 3’02”72 p.p. (Atl Alto Lario).

Marcia 2km

2^ Viola Meduri 11’16”72 p.p. (Atl Triangolo Lariano, 6^ Irene Ronsivalle 11’41”02 p.p. (Cantù Atletica).

4° Pietro Porro 11’13”16 p.p. (Atl Triangolo Lariano), 14° Andrea Calautti 13’41”75 (Us Albatese).

Staffetta 4x100m

1^ Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Francesca Dell’Acqua (Atl Rovellasca), Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia), Maissara Iwena (Cs Cortenova) con 51”64.

4° Luca Brando Pani (Up Missaglia), Sasha Stefano Villa (Up Missaglia), Lucio Arienti (Up Missaglia) Brando Tessitore (Ag Comense) 50”72.

Salto in alto

4^ Giulia Colombo 1,46m p.p. (Polisportiva Libertas Cernuschese), 10^ Sofia Nardo 1,37m (Atl Rovellasca).

1° Mattia Basso 1,66m p.p. (Lieto Colle), 2° Luca Brivio 1,58m p.p. (Up Missaglia).

Salto in lungo

11^ Margherita Busnelli 4,11m (Polisportiva Intercomunale), 16^ Aurora Maria Curir 3.93m (Up Missaglia).

6° Elia Fischietti 4,58m p.p. (Polisportiva Intercomunale), N.M Yojan Estiven Bonardi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Vortex

6^ Domitilla Citterio 39,69m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 15^ Alessia Iannaccone 28,10m (Gs Bernatese).

1° Silvio Baldo 62,82m p.p. (Polisportiva Intercomunale), 2° Riccardo Quaroni 57,45m p.p. (Team Alto Lambro).

Peso di gomma 2kg

6^ Nina Ziliotto 9,05m (Us San Maurizio), 10^ Anna Zanleone 8,59m (Us Albatese).

3° William Luccisano 14,19m (Cantù Atletica), 12° Simone Castelnuovo 10,45m (Us Albatese).

Foto in pagina di FIDAL Milano