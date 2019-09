LECCO – ROBUR SIENA 0-2: Cesarini 14′, Arrigoni 42′

I toscani costringono il Lecco al terzo ko in campionato

LECCO – E’ una domenica amara quella della Calcio Lecco. Al “Rigamonti-Ceppi” la truppa di Gaburro ha ceduto 2-0 contro la Robur Siena. Per i blucelesti si tratta della terza sconfitta in quattro gare di campionato. La quarta se si conta anche la Coppa Italia.

Gara decisa nel primo tempo

Come già successo nelle trasferte di Arezzo e Novara il Lecco va in svantaggio nei primi quarantacinque minuti, compromettedo poi tutta la gara.

Dopo un primo tentativo di Paulino Da Silva, parato in angolo da Safarikas, gli ospiti si portano in vantaggio al 14′ con Cesarini. Nell’occasione l’attaccante dei toscani va a segno con un ottimo diagonale dopo aver saltato con un numero i difensori lecchesi.

Dopo pochi minuti il Lecco batte un colpo con Marchesi, il quale di testa costringe Confente a rifugiarsi in angolo. Alla mezz’ora è invece di nuovo il Siena a rendersi pericoloso con Paulino Da Silva.

Al 40′ Carissoni cerca il pareggio con una conclusione potente e improvvisa da dentro l’area. Il tiro però è centrale e Confente riesce a pararlo senza troppi affanni.

Un minuto più tardi l’azione si sposta sul fronte opposto i bianconeri colpiscono ancora. Cesarini chiama Safarikas ad una parata importante, sulla respita però si avventa Arrigoni che sigla il raddoppio.

Nella ripresa manca la reazione

In avvio di ripresa Gaburro inserisce subito Capogna e Giudici in ragione di Nacci e Procopio. Il Lecco però non riesce ad avere una reazione forte; è anzi il Siena a sfiorare il terzo gol con Cesarini su calcio di punizione.

Al 60′ entrano anche Maffei e Pedrocchi per Carissoni e Segato. Pochi minuti dopo Maffei calcia alla grande in acrobazia con la sfera che per pochissimo non centra lo specchio. L’ultimo innesto di Gaburro è Scaccabarozzi, che prende il posto di Moleri.

Nell’ultimo quarto d’ora però la difesa toscana ha vita facile nel gestire gli sterili attacchi del Lecco. Confente non corre più alcun rischio e la gara si chiude così sul 2-0 per la Robur Siena.

Per il Lecco, come già ricordato in apertura, si tratta della terza sconfitta su quattro partite di campionato. Domenica prossima Malgrati e compagni giocheranno sempre in casa contro la corazzata Monza, in questo momento capolista del girone A a punteggio pieno.