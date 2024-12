La stagione del Canoa Kayak Rivabella si chiude con la tradizionale cena sociale

E’ stata l’occasione per premiare i 27 titoli regionali e i due titoli italiani

Il presidente Claudio Bettinazzi: “Bilancio è più che positivo. Grazie ai genitori degli atleti e agli sponsor che ci danno una mano”

LECCO – Con la tradizionale cena sociale, sabato sera, si è chiusa ufficialmente la brillante stagione agonistica del Canoa Kayak Rivabella di Lecco. Una sessantina tra atleti, famigliari e amici hanno partecipato al momento conviviale che si è svolto presso il ristorante Dogana Vecchia di Civate.

A tracciare il bilancio è stato il presidente Claudio Bettinazzi che si è detto soddisfatto per una stagione intensa ma ricca di risultati: “Il bilancio è più che positivo, la cena sociale è stata anche l’occasione per premiare i 27 titoli regionali (distribuiti in tutte le categorie) e i due titoli italiani. Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori dei nostri atleti che sono anche i volontari che danno una mano nel corso dell’anno, soprattutto in occasione dell’organizzazione della nostra gara sprint di Olginate”.

Alla cena del Ck Rivabella sono intervenuti anche due ospiti d’eccezione: il presidente nazionale della Federazione Italiana Canoa Kayak e vice presidente del Coni nazionale Luciano Buonfiglio e il presidente regionale della Federazione Maurizio Lenuzza. Il primo, che riveste anche il ruolo di vice presidente dell’International Canoe Federation (ICF), è intervenuto telefonicamente da Roma portando i suoi saluti e facendo i complimenti alla società lecchese. Il presidente regionale Lenuzza, che a dicembre si ricandiderà, ha partecipato alla premiazione degli atleti.

Tra le tante vittorie conquistate dalla società lecchese vale sicuramente la pena ricordare i due titoli italiani sprint: quello individuale Under 23 di Lorenzo Corti e quello a squadre Under 23 di Lorenzo Corti, Iacopo Brambilla e Luca Riva.

“E’ stato un onore per noi ricevere la telefonata del presidente nazionale Buonfiglio e ospitare il presidente regionale Lenuzza, voglio ringraziarli per questo importante segno di attenzione – ha detto Bettinazzi -. Un grazie doveroso anche agli sponsor che non fanno mai mancare il loro sostegno: First, Macelleria Secomandi, Elettrica Brivio, Energy Valves e Icam“.

La festa del Canoa Kayak Rivabella si è conclusa con l’assegnazione del “premio coppola”, una tradizione goliardica che si protrae da molti anni e che per questa stagione ha visto passare la simbolica “coppola” dalla testa di Francesco Brossa a quella di Luca Riva.