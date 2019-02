L’atleta giallo blu conquista il titolo italiano Promesse nel lancio del martello

Proserpio in gara a Lucca dove si stanno disputando i campionati invernale lanci lunghi

LUCCA-Con l’Atl Virtus Lucca in regia si stanno disputando a Lucca i campionati invernale lanci lunghi, ovvero giavellotto, disco e martello. In gara le categorie giovanili (Allievi/Juniores) le Promesse e gli Assoluti.

Doppio podio per Giacomo Proserpio

L’alfiere giallo blu dopo la parentesi invernale in cui si è cimentato nel bob a due vestendo i colori della nazionale a Königssee in Germania in occasione dei campionati mondiali Juniores, dopo aver disputato alcune gare di Coppa Europa come test. Nella prima giornata dei campionati, per Giacomo Proserpio arriva il titolo italiano Promesse nel lancio del martello con la misura di 70,52m misura che oltre al titolo di categoria lo fa salire sul terzo gradino del podio anche nella gara Assoluta vinta dal compagno e olimpionico Marco Lingua ( Marco Lingua 4ever) con 73,56m davanti a Simone Falloni (Cs Aeronautica Militare) con 71,02m. Nel campionato italiano di categoria, Giacomo Proserpio si lascia alle spalle gli altri due lombardi Gregory Falconi (Gruppo Alpinistico Vertovese) argento con 60,55m e Nicolas Brighenti (Cremona Sportiva Atl Arvedi) bronzo con 56,39m.