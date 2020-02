Lancio del martello, Giacomo Proserpio lancia oltre i 71 metri

Prima giornata della seconda fase del campionato italiano invernale lanci

Fase regionale con titoli Assoluti, Promesse e giovanili in palio

MARIANO COMENSE – Il centro sportivo di via Santa Caterina da Siena a Mariano Comense (CO) era la sede designata della seconda prova del campionato italiano invernale lanci fase regionale. Fase che, sommata alla prima, vedrà poi una graduatoria nazionale di cui i primi 10 assoluti più i due migliori atleti dell’anno precedente prenderanno parte al campionato invernale lanci. Se i migliori due atleti dell’anno precedente figurano anche nella classifica nazionale dei lanci invernali 2020, subentreranno anche l’11° e 12° e si avrà una finale con 14 atleti, diverso invece il criterio per le Promesse o per la giovanile (Allievi + Juniores): in queste categoria saranno solamente i migliori 8 dei lanci invernali 2020 a disputare la finale.

Giacomo Proserpio e Federica Dozio campioni regionali

Grandissima prestazione per il martellista dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni Giacomo Proserpio che fa volare il martello a 71,06m sua seconda miglior misura di sempre a soli 27cm dal primato personale che risale a luglio 2018. Una serie sempre su misure di livello: su sei lanci ben quattro sopra i 70m e uno sotto di un soffio con la ciliegina del lancio oltre i 71m al terzo tentativo, per il gialloblu il titolo regionale Assoluto.

L’Allieva Federica Dozio portacolori della Virtus Calco, decide di gareggiare con le Juniores col peso da 4 Kg (uno in più di quello delle Allieve), scelta azzeccatissima la sua visto che al termine dei tre lanci più i tre di finale, con 11,40m vince il titolo regionale Giovanile migliorando il suo precedente primato di ben 65cm.

Argento per Patrick Olcelli nel peso giovanile

Gloria anche per lo Juniores Patrick Olcelli dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, 15,67m col peso da 6 Kg della categoria Giovanile e secondo posto battuto dall’Allievo della 100 Torri Pavia, Emmanue Segond Musumary capace di un lancio a 17,04m e anche di tre lanci fotocopia a 16,80m e a completare la serie un 16,32m e un 15,70m.

Marika Sironi al bronzo nel martello Assoluto

L’ultima medaglia regionale al collo la mette Marika Sironi anche lei dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e lo fa nel lancio del martello Assolute dove con 49,52m si piazza al 3° posto sua seconda miglior misura di sempre inferiore di soli 30cm al primato personale ottenuto sempre a Mariano Comense la scorsa settimana.

Gli altri risultati dei lecchesi

Nel getto del peso Allieve, Kethrin Sironi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) ottiene il 2° posto con 10,98m con oltre 1 metro in più del suo vecchio personale, al 4° posto per la Merate Atletica Promoline conclude Keira Bompensa con 7,96m della stessa società Maria Santacroce che ha gareggiato sempre nel getto del peso ma giovanile (Allieve + Juniores) e con 8,15m si piazza in 5^ posizione.