L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni conquista l’accesso alla finale Oro

NEMBRO – Dopo le due fasi regionali riesce l’Atletica Lecco nell’impresa di confermare i 15500 punti richiesti per la disputa della finale Oro del campionato di società.

Finale guadagnata sul campo nella passata stagione con la promozione ottenuta grazie al 3° posto nella finale argento, ma per poter quest’anno disputare la finale a 12 per la conquista dello scudetto tricolore, i manzoniani erano chiamati a confermare il punteggio base di 15500 punti e dopo le due fasi di qualificazioni per i lecchesi lo score dice che sono 15563 i punti ottenuti su 18 gare conteggiate alla media di 864 punti a gara.

Giacomo Proserpio e Mattia Montini mettono il sigillo su martello e ostacoli

Assenti nella prima fase tornano in tempo in vista della finale e a Nembro non mancano l’appuntamento con la vittoria. Giacomo Proserpio con una bordata che sfiora i 70m fa atterrare il martello a 68,77m che valgono ben 982 punti. Mattia Montini arruolatosi nei Cs Carabinieri, per i societari veste ancora la maglia sociale giallo blu e va a vincere i 110hs in 14”23 con 968 punti portati alla classifica giallo blu.

Mattia Sottocornola, Mattia Padovani e Diop Mory, secondi posti e punti preziosi

Dopo il 5000m della prima fase, Mattia Padovani torna in pista e lo fa sui 1500m dove con 3’49”14 si classifica al 2° posto e ottiene 923 punti. Nei 3000sp secondo posto in 9’26”20 per Mattia Sottocornola con 856 punti di score, mentre Mory Diop aggiunge 1cm al suo personale outdoor e con 1,96m porta in dote 817 punti.

Gli altri risultati dei lecchesi