Applausi per i nuovi atleti che dal 2022 vestiranno la maglia gialloblu

Una serata di festa con atleti, allenatori e dirigenti per celebrare i risultati 2021 e guardare al prossimo anno

LECCO – Rigorosamente dopo l’allenamento quotidiano, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha festeggiato venerdì sera il 2021 che si sta lentamente concludendo. Al Centro Sportivo del Bione erano presenti i nuovi atleti che dal 2022 passeranno a vestire i colori sociali gialloblu, accolti dal segretario Maurizio Longoni che ha presentato anche il nuovo consiglio direttivo appena eletto.

Lucia Morandi, presidente di lungo corso della maggior società atletica della provincia, ha voluto portare il suo saluto agli atleti ricordando i risultati ottenuti dalle squadre maggiori con la promozione in bronzo della formazione femminile e la permanenza in Oro di quella maschile. Ai nuovi entrati ha parlato dei valori della società che si fondano soprattutto sul rispetto degli allenatori, dei giudici e degli avversari. Un ringraziamento anche alle società che, terminato il cammino nelle categorie giovanili, hanno portato i propri atleti a vestire i colori gialloblu.

Flavio Rumi, direttore tecnico, ha concluso i discorsi ufficiali salutando i nuovi entrati e dando loro alcuni consigli “e come diceva sempre il mitico prof. Gianfausto Balatti… almeno tre allenamenti”.

Infine si sono presentati i nuovi atleti provenienti dalle società satelliti: Pol, Mandello, Atletica 87 Oggiono, Up Missaglia, Team Pasturo tra le più rappresentate. Longoni ha voluto ricordare a tutti i presenti l’importante appuntamento di domenica mattina, invitando tutti a seguire in diretta streaming i campionati europei di cross che vedranno alla partenza tra gli Juniores Konjoneh Maggi. Dopo i meritati appalusi per l’ennesimo atleta gialloblu in maglia azzurra e prima dell’inizio della parte più “dolce” della serata, sono state fornite anche alcune informazioni agonistiche in anteprima, soprattutto per i nuovi atleti che passano nella categoria Allievi e che proprio in casa disputeranno le loro prime gare con la canotta gialloblu per i campionati di società.

A maggio sulla rinnovata pista del Bione i Cds Allievi/e

Finalmente, dopo un lungo periodo di assenza causa dalla pista non più in regola, anche Lecco avrà una manifestazione di atletica a livello regionale, anzi ne avrà più di una. Dopo il rifacimento di pista e pedane ecco che la Colombo Costruzioni si è mossa anche in ambito organizzativo e dopo i primi assaggi a livello provinciale giovanile del 2021, già sicura la data del 7/8 maggio 2022 per la fase regionale del campionato di società riservato agli Allievi/e. Sempre a Lecco sono in programma anche i campionati regionali di staffette riservati alla categoria Cadetti, un doppio appuntamento dunque da non perdere per gli appassionati di atletica leggera.

Presente alla serata il presidente provinciale della Fidal

Presente alla serata anche Carla Francesca Pirrotta nella duplice veste di presidente provinciale della Fidal ma anche responsabile dell’Up Missaglia, una delle società del territorio che da anni collaborano con la società lecchese e che dopo aver cresciuto nel proprio settore giovanile gli atleti, li cedono all’Atl Lecco che permette loro di svolgere l’attività Assoluta. Attività sicuramente più gravosa economicamente del settore giovanile e che permetta agli atleti di ottenere risultati di squadra gratificanti con gare di alto livello a cui non tutti potrebbero ambire a partecipare individualmente.