Lavaredo Ultra Trail. La 50K parla lecchese: Luca Del Pero 2° e Mattia Gianola 3°

Del Pero ha visto sfumare la possibilità di giocarsi la vittoria per un errore di percorso

Nella Lavaredo 20K il premanese Dionigi Gigi Gianola conquista un 6° posto di tutto rispetto

CORTINA D’AMPEZZO (BL) – Lavaredo Ultra Trail, l’università del trail running per quel che riguarda l’Italia, l’evento più seguito, con più distanze e con più richieste. Una festa festa dello sport lunga 5 giorni, dal 26 al 30 giugno, con Cortina D’Ampezzo, città olimpica, e le Tre Cime di Lavaredo che si confermano un connubio che affascina tantissimo.

Tantissimi runners al via su cinque diverse distanze: dalla Lavaredo 10K (200m D+) alle Lavaredo 120 (5.800m D+) passando per la Lavaredo 20K (1.000m D+), la Lavaredo 50K (2.600m D+) e la Lavaredo 80K (4.600m D+). In gara i più grandi campioni della specialità ma anche tanti amatori che vogliono provare a correre una corsa spettacolare, per la quale ottenere un pettorale è già un successo.

Tra i tanti appassionati provenienti da tutto il mondo che sono partiti dal centro di Cortina, perla delle Dolomiti, anche qualche campione di Lecco si è cimentato in quella che è anche una tappa del Circuito UTMB.

Nella spettacolare 20 km, corsa al tramonto di giovedì, Dionigi Gigi Gianola centra un 6° posto di tutto rispetto in 1h38’31”. Successo a Nadir Maguet (1h29’35”) davanti ad Andrea Rostan (1h30’30”) e Lorenzo Cagnati (1h32’59”). Al femminile successo per la valtellinese Alice Gaggi in 1h52’03” (QUI LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA 20K).

Nella 50 km, corsa nella mattinata di venerdì, lecchesi in grande spolvero all’esordio sulla lunga distanza. Splendido terzo posto per il premanese Mattia Gianola (Team Scott Crazy) che chiude in 4h19’28”, mentre Luca Del Pero (Team Scarpa) conquista un prestigioso secondo posto in 4h16’07”, anche se a causa di un errore di percorso ha visto sfumare la possibilità di giocarsi la vittoria che è andata allo spagnolo Antonio Perez Martinez in 4h15’17”. Una vera sfortuna per il lecchese che è sempre più protagonista in ogni gara a cui partecipa. Nella 50 km da segnalare anche il buon 17° posto di Erik Gianola (Falchi Lecco), fratello di Mattia, che chiude in 4h51’24”. Al femminile, per la cronaca, successo di Elisa Desco (Team Scarpa) in 4h54’19”, già vincitrice della scorsa Resegup. (QUI LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA 50K).

Sempre per la cronaca, la vittoria nella Lavaredo 120K è andata al tedesco Hannes Namberger (11h57’15”) e alla tedesca Rosanna Buchauer in 14h09’23”; mentre nella Lavaredo 80K successo per il tedesco Patrick Ehrenthaler (8h31’29”) e per l’americana Emmiliese Von Avis (9h50’03”).

Tanti i runners lecchesi che hanno corso sulle varie distanze, senza velleità di classifica ma con la voglia di vivere una gara unica e la consapevolezza che solo il fatto di essere presenti e tagliare il traguardo rappresenta una vittoria (qui la CLASSIFICA DELLA 120K e la CLASSIFICA DELLA 80K).

(Si ringrazia Filippo Fazzini per la collaborazione)