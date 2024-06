Resegup 2024, che spettacolo! Vincono Luca Del Pero ed Elisa Desco

Sole, caldo e un pubblico da sogno hanno fatto da cornice alla tradizionale skyrace

La 13^ edizione incorona Luca Del Pero ed Elisa Desco, che firma un nuovo record

LECCO – Resegup chiama, Lecco risponde. La 13^ edizione dell’oramai storica skyrace lecchese ha regalato un emozionante spettacolo sabato pomeriggio, premiato da una splendida giornata. 24 km di percorso, 1.800 metri di dislivello positivo dal centro città alla vetta del Resegone e ritorno. Protagonisti non solo gli straordinari atleti ma anche gli spettatori che, come sempre, hanno accompagnato e sostenuto la gara, facendo il tifo lungo le strade e i sentieri del percorso: il vero e proprio cuore pulsante della Resegup.

A vincere l’edizione 2024 due atleti del Team Scarpa: al maschile Luca Del Pero con un tempo di 2h17’38”, al femminile Elisa Desco, la nuova regina della Resegup che ha vinto con il tempo record di 2h 45’25”.

Il podio maschile è stato completato da Mattia Gianola (Team Crazy/Scott) con 2h 18′ 39” e al terzo posto da Danilo Brambilla (Falchi Lecco) 2h 19′. Al femminile Elisa Pallini (Pegarun) seconda in 2h51’32” e Daniela Rota (Team Crazy/Scott) in 3h10’33”.

Una Resegup segnata dal sole, dopo settimane di maltempo, con il primo caldo che ha accompagnato la carica dei 1.250 atleti dallo start, avvenuto pochi minuti dopo le 14.30 da un’affollatissima Piazza Garibaldi.

Al via tantissimi tra amatori, amici e semplici simpatizzanti della tradizionale skyrace, tra cui Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, habitué della Resegup, e il collega Marco Passoni, primo cittadino di Olginate. Ad aprire la griglia di gara i top runner di questa edizione tra cui Francesca Rusconi e Mattia Gianola, vincitori dell’edizione 2024.

A guidare la salita, solo al comando, Luca Del Pero (Team Scarpa) che dopo 1 h 18′ e 40” di gara è arrivato al rifugio Azzoni, accolto da due ali di folla. Dietro di lui Danilo Brambilla (Falchi Lecco), Mattia Gianola (Crazy Scott) e Sergio Bonaldi (Lab4you).

Al femminile, in salita gara condotta da Elisa Desco (Team Scarpa), prima atleta a transitare in vetta al Resegone inseguita da Elisa Pallini (Pegarun) e, a distanza, da Arianna Oregioni (Santi Nuovi Olonio) che in salita ha staccato Francesca Rusconi, (seconda transitata in Stoppani).

La salita è dura, ma è in discesa come sempre che si giocano le ultime, decisive carte. A tagliare il traguardo per primo dopo 2h 17′ e 38” di gara è stato Luca Del Pero, in testa per tutti i 24 km, dietro di lui Mattia Gianola secondo classificato con 2h 18′ e 39” e terzo il Falco Danilo Brambilla, che ha chiuso il podio maschile con un tempo di 2h e 19”.

“La gara di settimana scorsa a Zegama si è sentita sulle gambe – il commento a caldo di Del Pero – in salita sono andato bene, superando Danilo appena prima della Stoppani, superato l’Azzoni però ho fatto fatica e continuavo a tenere d’occhio Mattia, grande discesista. In salita però avevo acquisito un buon vantaggio, sono contento di essere riuscito a mantenerlo fino all’arrivo”.

La gara femminile è stata condotta da un’altra atleta del Team Scarpa, Elisa Desco, vincitrice della 13^ Resegup che ha firmato il nuovo record di 2h45’25”. Dietro di lei Elisa Pallini, seconda con 2h 51′ 32” e terza una grande Daniela Rota, 3h02’16”, che in discesa ha raggiunto e staccato Arianna Oregioni.

“Sono veramente stanca – ha commentato la vincitrice della Resegup, anche lei ‘reduce’ dalla gara a Zegama – è stata una settimana tribolata, tanta stanchezza nelle gambe e anche nella testa, ma ci tenevo davvero a partecipare a questa gara, di cui ho un bellissimo ricordo. La prima parte è stata faticosa, Francesca (Rusconi, vincitrice dell’edizione 2023 ndr) l’ha messa giù dura e io ero fuori giri, poi però ho preso il mio passo e le cose sono andate bene”.

Tra i meritatissimi applausi Piazza Garibaldi ha accolto tutti gli oltre 1.200 partecipanti alla 13^ edizione. Il riconoscimento migliore per tutto lo staff 2Slow, testa e cuore della manifestazione, e gli oltre 400 volontari impegnati lungo il percorso che hanno lavorato per rendere indimenticabile (anche) questa ResegUp.

