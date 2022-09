LECCO – Anche quest’anno all’inizio della nuova stagione sportiva il Gruppo Sportivo Lecco Alta organizza degli open day di calcio per tutti i bambini nati negli anni 2013-2014-2015-2016-2017 e quindi delle categorie pulcini, primi calci, piccoli amici e scuola calcio. Per la scuola calcio in particolare ci sarà il supporto di un istruttore qualificato e laureato in Scienze Motorie.

Gli open day si svolgeranno sul campo dell’oratorio di San Giovanni in via don Invernizzi 2 e precisamente:

tutti i martedì dalle 17.30 per i nati negli anni 2013-2014

tutti i sabati dalle 9.30 per i nati negli anni 2015-2016-2017

Per informazioni é possibile rivolgersi via mail, telefono o whatsapp ai contatti indicati sul volantino.