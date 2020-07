Lecco Calcio a 5. Il DS Magno: “Orgoglioso di entrare in una società molto importante”

Classe 1993, ha alle spalle diverse esperienze nel futsal italiano

“Non ci poniamo obiettivi, vogliamo essere la mina vagante con la giusta presunzione di potercela giocare con tutti”

LECCO – Classe ’93, originario di Marcianise, Eduardo Magno sarà in questa stagione il direttore sportivo del Lecco Calcio a 5. Nonostante la giovane età, Magno ha alle spalle diverse esperienze nel futsal italiano, avendo infatti fondato a soli 20 anni la Rey Futsal Marcianise e svolgendo poi i ruoli di direttore generale nella Sinergy Marcianise, vincendo la Coppa Campania di Serie D, responsabile del settore giovanile della Laus Domini di Marigliano e salire quindi in Lombardia collaborando prima con la Futsei Milano, portata dalla D alla C2, e quindi con la Figc rivestendo il ruolo di responsabile regionale per il calcio a 5 del Settore Giovanile Scolastico.

“Non posso che essere orgoglioso di entrare ufficialmente nel Lecco Calcio a 5, una società molto importante con cui ho già avuto modo di collaborare nella scorsa stagione come consulente esterno. Un grazie quindi alla proprietà, che inoltre, nonostante le problematiche legate al Covid-19, ci sta dando la possibilità di costruire una prima squadra competitiva e addirittura di allestire, partendo dal progetto GenerazioneBluceleste, un settore giovanile di cui sarò il responsabile curando anche il rapporto con le istituzioni comunali e scolastiche del territorio, che ambisce a diventare un punto di riferimento a livello regionale prima e con gli anni anche nazionale”.

Lecco che, al via del prossimo campionato nazionale di Serie B, sta seguendo una linea ben precisa nella costituzione della rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore Pablo Parrilla: “Innanzitutto siamo contenti di aver confermato la spina dorsale della squadra, compresi capitan Iacobuzio, Scarpetta e Di Tomaso. Ci stiamo muovendo su profili giovani di grande prospettiva che seguiamo già da diversi mesi. In tal senso stiamo per concludere le trattative con due laterali offensivi, uno italiano e uno no, che verranno ufficializzate a breve, senza dimenticare l’arrivo dell’argentino Facundo Martinez”.

Squadra giovane e di qualità che punta a fare bene fin da subito: “Non ci poniamo obiettivi specifici, vogliamo essere la mina vagante con la giusta presunzione di potercela giocare con tutti, questo grazie anche all’arrivo di un allenatore preparato come Parrilla che riteniamo tra i migliori dieci del panorama italiano” conclude Magno.